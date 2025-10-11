Tokenómica de AIGOV (OLIVIA)
Tokenómica y análisis de precio de AIGOV (OLIVIA)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de AIGOV (OLIVIA), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de AIGOV (OLIVIA)
Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.
Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.
Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.
AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.
Tokenómica de AIGOV (OLIVIA): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de AIGOV (OLIVIA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens OLIVIA que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens OLIVIA que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de OLIVIA ¡explora el precio en vivo del token OLIVIA!
Predicción de precios de OLIVIA
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse OLIVIA? Nuestra página de predicción de precios de OLIVIA combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
