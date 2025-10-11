Información del precio (USD) de AIGOV (OLIVIA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0,01787206$ 0,01787206 $ 0,01787206 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0,28% Cambio de Precio (1D) -18,09% Cambio de Precio (7D) -22,47% Cambio de Precio (7D) -22,47%

El precio en tiempo real de AIGOV (OLIVIA) es de --. Durante las últimas 24 horas, OLIVIA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de OLIVIA es de $ 0,01787206, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, OLIVIA ha cambiado en un -0,28% en la última hora, -18,09% en 24 horas y -22,47% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de AIGOV (OLIVIA)

Cap de mercado $ 53,15K$ 53,15K $ 53,15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 53,15K$ 53,15K $ 53,15K Suministro de Circulación 929,12M 929,12M 929,12M Suministro total 929 121 733,2417843 929 121 733,2417843 929 121 733,2417843

La capitalización de mercado actual de AIGOV es de $ 53,15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OLIVIA es de 929,12M, con un suministro total de 929121733.2417843. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53,15K.