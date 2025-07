Información de WECOIN (WECO)

WECOIN($WECO) is the native cryptocurrency of Weset ecosystem, where asset owners and NFT holders are provided a comprehensive range of services and offerings. Backed by Real World Assets (RWAs), $WECO serves as a core component, offering benefits and possibilities within our ecosystem.

Sitio web oficial: https://weset.io/ Whitepaper: https://weset.io/whitepaper/ Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x5d37abafd5498b0e7af753a2e83bd4f0335aa89f