Precio de World3 hoy

El precio actual de World3 (WAI) hoy es $ 0.03421, con una variación del 3.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAI a USD es $ 0.03421 por WAI.

World3 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WAI. Durante las últimas 24 horas, WAI cotiza entre $ 0.03291 (bajo) y $ 0.03444 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WAI experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de +9.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.87K.

Información del mercado de World3 (WAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.87K$ 55.87K $ 55.87K Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.21M$ 34.21M $ 34.21M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de World3 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.87K. El suministro circulante de WAI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.21M.