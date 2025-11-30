Tokenómica de VMS Classic (VMC)

Descubre información clave sobre VMS Classic (VMC), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 15:36:04 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de VMS Classic (VMC)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de VMS Classic (VMC), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 0.00
$ 0.00
Suministro total:
$ 500.00M
$ 500.00M
Suministro circulante:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 29.36B
$ 29.36B
Máximo histórico:
$ 2,687
$ 2,687
Mínimo histórico:
$ 90.29799806154868
$ 90.29799806154868
Precio actual:
$ 58.71
$ 58.71

Información de VMS Classic (VMC)

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

Sitio web oficial:
https://www.vmsclassic.com
Whitepaper:
https://www.vmsclassic.com/VehicleMiningClassic_WP(EN).pdf
Explorador de bloques:
https://etherscan.io/token/0x009ba50496d2b0936c5bdf299db2f7e0d6e10469

Tokenómica de VMS Classic (VMC): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de VMS Classic (VMC) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens VMC que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens VMC que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de VMC ¡explora el precio en vivo del token VMC!

Cómo comprar VMC

¿Interesado en agregar VMS Classic (VMC) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar VMC, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de VMS Classic (VMC)

Analizar el historial de precios de VMC ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de VMC

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse VMC? Nuestra página de predicción de precios de VMC combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
Compra cripto con solo 1 USDT: Tu camino más fácil hacia el mundo cripto.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad