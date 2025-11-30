Precio de VMS Classic hoy

El precio actual de VMS Classic (VMC) hoy es $ 52.08, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VMC a USD es $ 52.08 por VMC.

VMS Classic actualmente está en el puesto #4897 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 VMC. Durante las últimas 24 horas, VMC cotiza entre $ 48.35 (bajo) y $ 98.18 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,462.193012754652, mientras que el mínimo histórico fue $ 90.29799806154868.

En el corto plazo, VMC experimentó un cambio de -7.02% en la última hora y de -89.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.92K.

Información del mercado de VMS Classic (VMC)

Puesto No.4897 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.04B$ 26.04B $ 26.04B Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Suministro total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de VMS Classic es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.92K. El suministro circulante de VMC es de 0.00, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.04B.