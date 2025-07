Información de UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

Sitio web oficial: https://bixos.io/ Whitepaper: https://docs.bixos.io/ Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances