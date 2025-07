Información de TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Sitio web oficial: https://tusd.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376