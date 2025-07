Información de Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Sitio web oficial: https://turingbitchain.io/#/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Ek1OJK6n4IhZLbmo6GzpCCNRJA3tu3Op/view?usp=drivesdk Explorador de bloques: https://explorer.turingbitchain.io