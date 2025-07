Información de STRK (STRK)

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

Sitio web oficial: https://starknet.io/ Whitepaper: https://starknet.io/docs/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766