Información de SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

Sitio web oficial: https://www.subquery.network Whitepaper: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85