Información de SIX (SIX)

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Sitio web oficial: https://six.network/ Whitepaper: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Explorador de bloques: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z