Información de Shardeum (SHM)

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

Sitio web oficial: http://shardeum.org/ Whitepaper: https://shardeum.org/Shardeum_Whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://explorer.shardeum.org/