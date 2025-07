Información de SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

Sitio web oficial: https://enosys.global Whitepaper: https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc Explorador de bloques: https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers