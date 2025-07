SFIN

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

NombreSFIN

PuestoNo.4748

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.11 000

Suministro total10 999,99997643

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico994.457762214083,2023-05-09

Precio más bajo99.75607582034051,2025-04-09

Blockchain públicaSGB

