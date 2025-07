Información de Seamless (SEAM)

Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses.

Sitio web oficial: https://www.seamlessprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.seamlessprotocol.com/ Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85