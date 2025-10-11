Tokenómica de RCADE (RCADE)
La red RCADE es una blockchain descentralizada que está redefiniendo los sectores de medios, entretenimiento y juegos. La infraestructura descentralizada forma la base de nuestro ecosistema, con los nodos RCADE impulsados por los jugadores en su núcleo. Las fases iniciales de despliegue de nodos ofrecen capacidades de almacenamiento descentralizado, garantizando fiabilidad, integridad de datos y resistencia a la censura en los juegos. En reconocimiento a su papel fundamental, los operadores de nodos serán recompensados con importantes incentivos en $RCADE, asegurando un compromiso sostenido, longevidad operativa y alineación de intereses dentro del ecosistema. Prepárate para impulsar la red.
Tokenómica de RCADE (RCADE): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de RCADE (RCADE) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens RCADE que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens RCADE que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de RCADE ¡explora el precio en vivo del token RCADE!
Cómo comprar RCADE
¿Interesado en agregar RCADE (RCADE) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar RCADE, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de RCADE (RCADE)
Analizar el historial de precios de RCADE ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de RCADE
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse RCADE? Nuestra página de predicción de precios de RCADE combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
