Información de Prompt (PROMPT)

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Sitio web oficial: https://www.wayfinder.ai/ Whitepaper: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/address/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544