Información de Parcl (PRCL)

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

Sitio web oficial: https://www.parcl.co/ Whitepaper: https://docs.parcl.co/ Explorador de bloques: https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs