Información de Micro GPT (MICRO)

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Sitio web oficial: https://www.microgpt.io/ Whitepaper: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5