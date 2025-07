Información de MagicCraft (MCRT)

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

Sitio web oficial: https://www.magiccraft.io Whitepaper: https://docs.magiccraft.io Explorador de bloques: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq