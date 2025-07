Información de LAIKA (LAIKA)

First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible.

Sitio web oficial: https://laika.org/ Whitepaper: https://laika.org/whitepaper Explorador de bloques: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1