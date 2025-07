Información de Kaon (KAON)

Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

Sitio web oficial: https://kaon.global/ Whitepaper: https://kaon.gitbook.io/technical Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7