Información de Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Sitio web oficial: https://defi.app/# Whitepaper: https://docs.defi.app/knowledge-base Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x4bfaa776991e85e5f8b1255461cbbd216cfc714f