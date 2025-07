Información de Gearbox (GEAR)

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Sitio web oficial: https://gearbox.fi/ Whitepaper: https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances