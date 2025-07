Información de Bonfida (FIDA)

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Sitio web oficial: https://bonfida.org Whitepaper: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Explorador de bloques: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp