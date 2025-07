Información de Friend3 (F3)

Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.

Sitio web oficial: https://friend3.group/ Whitepaper: https://docs.friend3.group/ Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167