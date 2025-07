Información de Collaterize (COLLAT)

Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs.

Sitio web oficial: collaterize.com Whitepaper: https://collaterize.gitbook.io/docs Explorador de bloques: https://solscan.io/token/C7heQqfNzdMbUFQwcHkL9FvdwsFsDRBnfwZDDyWYCLTZ