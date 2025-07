Información de BILLIONVIEW (BILLIONVIEW)

BILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content.

Sitio web oficial: https://www.billionview.net/ Whitepaper: https://develops-organization.gitbook.io/billiverse/ Explorador de bloques: https://explorer.aptoslabs.com/coin/0x6ed75636f618ef3cadabe8ba590c6c7f560346b28c84056725c1c5d94901f94b::bvt_coin::BvtCoin?network=mainnet