Información de Avalon (AVL)

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Sitio web oficial: https://www.avalonfinance.xyz/ Whitepaper: https://docs.avalonfinance.xyz/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2