Información de AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

Sitio web oficial: https://amechain.io/ Whitepaper: https://whitepaper.amechain.io/ Explorador de bloques: https://amescan.io