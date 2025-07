Información de Mind Matrix (AIMX)

Welcome to M Matrix, the pioneering project that merges artificial intelligence with blockchain technology to offer seamless and intelligent code generation for decentralized finance (DeFi) solutions. At the heart of M Matrix lies its AI-powered code generator, revolutionizing DeFi development and empowering users with unparalleled capabilities.

Sitio web oficial: https://www.mmatrix.org/ Whitepaper: https://www.mmatrix.org/whitepaper Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x75d6Bd84De4cBcb92495204DE959F7feA6A3F89A