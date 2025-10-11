Tokenómica de 401K (401K)
Tokenómica y análisis de precio de 401K (401K)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de 401K (401K), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de 401K (401K)
401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks
Rewards are based on volume. Which means that:
Price goes up? More stocks
Price goes down? More stocks
There is a tax on each transaction that is used for generating rewards
Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens
CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE
Buyer beware:
At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract
Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not
Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes
Tokenómica de 401K (401K): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de 401K (401K) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens 401K que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens 401K que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de 401K ¡explora el precio en vivo del token 401K!
Predicción de precios de 401K
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse 401K? Nuestra página de predicción de precios de 401K combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad