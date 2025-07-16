El indicador estocástico (KDJ) es una herramienta de análisis técnico que analiza las tendencias de precios para evaluar la fortaleza del mercado e identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa,El indicador estocástico (KDJ) es una herramienta de análisis técnico que analiza las tendencias de precios para evaluar la fortaleza del mercado e identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa,
Academia/Guías para principiantes/Indicadores técnicos/¿Qué es el ...tico (KDJ)?

¿Qué es el indicador estocástico (KDJ)?

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Análisis técnico#Conceptos básicos
Eclipse
ES$0.0991+15.77%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Lagrange
LA$0.30218+3.94%
PortugalNationalTeam
POR$0.753+4.72%
MemeCore
M$2.02757-11.10%

El indicador estocástico (KDJ) es una herramienta de análisis técnico que analiza las tendencias de precios para evaluar la fortaleza del mercado e identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa, ayudando a los traders a tomar decisiones de compra y venta.

El indicador estocástico se origina en el oscilador estocástico, introducido por George Lane en la década de 1950. KDJ es una versión mejorada que añade la línea J para proporcionar señales de mercado más sensibles.

KDJ es ampliamente utilizado en estrategias de trading a corto plazo. Ayuda a los traders a identificar oportunidades óptimas de compra y venta mientras ofrece información en tiempo real sobre el impulso del mercado. Aunque puede generar señales falsas en mercados volátiles, tiene un buen desempeño en mercados con tendencia, lo que lo convierte en una herramienta esencial para muchos traders.

1. Componentes del indicador estocástico


El indicador KDJ consta de tres líneas: la línea K, la línea D y la línea J, por lo que también se le conoce como indicador KDJ. Estas líneas se calculan en función de los precios más altos, más bajos y de cierre durante un período determinado.

  • Línea K: la línea rápida, que representa la posición relativa del precio actual dentro de los precios más alto y más bajo del período. Un valor cercano a 100 indica que el precio está cerca del nivel más alto, mientras que un valor cercano a 0 sugiere que está cerca del más bajo.
  • Línea D: la línea lenta, derivada de la línea K mediante técnicas de suavizado para reducir el ruido del mercado y reflejar cambios en la tendencia.
  • Línea J: la línea más sensible, que reacciona más rápido y con mayor amplitud que las líneas K y D.

En el gráfico siguiente, la línea amarilla representa K, la verde representa D y la azul representa J.


2. Principios básicos del indicador estocástico


2.1 Identificación de condiciones de sobrecompra y sobreventa


Los valores de K y D oscilan entre 0 y 100, mientras que el valor de J puede superar 100 o caer por debajo de 0.

Cuando los valores de K y D están por encima de 80, el mercado puede estar sobrecomprado, lo que indica una posible corrección.
Cuando los valores de K y D están por debajo de 20, el mercado puede estar sobrevendido, lo que sugiere un posible rebote.

2.2 Señales de compra y venta


El cruce dorado es una señal de compra, mientras que el cruce de la muerte es una señal de venta.

Cuando las líneas K y J superan la línea D y las tres líneas cruzan al alza, se forma un cruce dorado, lo que indica una señal de compra. Esta señal es especialmente fuerte si ocurre por debajo de 20 (zona de sobreventa).

Cuando las líneas K y J caen por debajo de la línea D y las tres líneas cruzan a la baja, se forma un cruce de la muerte, lo que indica una señal de venta. Es más confiable si ocurre por encima de 80 (zona de sobrecompra).

Los cruces frecuentes pueden generar una saturación de señales, volviéndolas menos confiables.

2.3 Uso de la línea J para identificar techos y suelos del mercado


La línea J puede ayudar a los traders a identificar techos y suelos del mercado a corto plazo. Cuando el valor de J supera 90, especialmente durante varios días consecutivos, el mercado puede estar formando un techo a corto plazo, lo que sugiere una posible caída de los precios. Cuando el valor de J cae por debajo de 10, en particular durante varios días seguidos, el mercado puede estar formando un suelo a corto plazo, lo que indica un posible rebote de los precios.

3. Ventajas y desventajas del indicador estocástico


La principal ventaja del indicador estocástico es su alta sensibilidad y señales intuitivas, lo que le permite reflejar rápidamente los cambios de tendencia en el mercado a corto plazo. Esto lo hace ideal para traders de corto plazo. Al definir claramente las zonas de sobrecompra y sobreventa, y proporcionar señales como el cruce dorado y el cruce de la muerte, ayuda a los inversionistas a aprovechar oportunidades de compra y venta.

Sin embargo, su sensibilidad a las fluctuaciones de precios también puede ser una desventaja. En períodos de alta volatilidad, puede generar señales falsas, lo que lleva a los traders a tomar decisiones erróneas cuando los precios no siguen la tendencia esperada. Además, en mercados laterales, puede producir señales engañosas. Por ello, en la práctica, es recomendable combinarlo con otros indicadores técnicos para mejorar la precisión de las decisiones de trading.

4. Cómo usar KDJ en MEXC


En el sitio web de MEXC, accede a la página de trading de spot o futuros y sigue estos pasos:
1）Haz clic en el botón de indicador Fx ubicado sobre el gráfico de velas.
2）En la lista de subíndices, selecciona KDJ y actívalo.
3）Personaliza el período de cálculo, el período de media móvil 1, el período de media móvil 2 y las preferencias de color para las líneas K, D y J.
4）Haz clic en Confirmar, y el indicador KDJ aparecerá debajo del gráfico de velas.


Aviso de riesgos: La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento en materia de inversiones, impuestos, aspectos legales, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni debe considerarse una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. La Academia MEXC ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no brinda asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

El mercado de criptomonedas es volátil, los precios pueden fluctuar drásticamente, y hasta pequeños retrasos pueden ocasionar oportunidades perdidas o pérdidas innecesarias. Una orden stop-limit es un

Guía sobre las órdenes de límite: Cómo operar con más efectividad

Guía sobre las órdenes de límite: Cómo operar con más efectividad

En el mercado de criptomonedas, las órdenes de límite son un mecanismo de trading crítico que permite a los inversores tener control preciso sobre el precio de ejecución de sus operaciones.1. ¿Qué es

Domina las tendencias del mercado con indicadores de trading de criptomonedas: guía completa

Domina las tendencias del mercado con indicadores de trading de criptomonedas: guía completa

En el trading de criptomonedas, el análisis mediante indicadores técnicos se refiere a un método cuantitativo que utiliza fórmulas matemáticas y estadísticas para evaluar las tendencias del mercado. A

Cómo ver los activos de tu cuenta de Futuros en MEXC y las posiciones abiertas para mejorar tu trading

Cómo ver los activos de tu cuenta de Futuros en MEXC y las posiciones abiertas para mejorar tu trading

El trading de futuros de criptomonedas se ha vuelto popular entre los inversores debido a su flexibilidad y a la amplia gama de pares de trading disponibles. En particular, Futuros MEXC es bien recono

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos