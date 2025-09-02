1. ¿Qué es el Modo de Activos Múltiples? El Modo de Activos Múltiples es un mecanismo de gestión de riesgo que utiliza un fondo de margen compartido entre múltiples activos. Permite a los usuarios com1. ¿Qué es el Modo de Activos Múltiples? El Modo de Activos Múltiples es un mecanismo de gestión de riesgo que utiliza un fondo de margen compartido entre múltiples activos. Permite a los usuarios com
¿Qué es el Modo de Activos Múltiples?

Principiante
2 de septiembre de 2025MEXC
0m
#Básico#Principiantes#Futuros
1. ¿Qué es el Modo de Activos Múltiples?


El Modo de Activos Múltiples es un mecanismo de gestión de riesgo que utiliza un fondo de margen compartido entre múltiples activos. Permite a los usuarios combinar tokens compatibles (como BTC, ETH, USDT, etc.) como garantía unificada para abrir Futuros con margen en USDT. Al compensar PNL entre diferentes activos y convertir el valor de la garantía entre tokens, este modo mejora significativamente la eficiencia del capital y reduce el riesgo de liquidaciones aisladas.

1.1 Características del Modo de Activos Múltiples


Mayor eficiencia de capital: Los activos que no son stablecoins (como BTC y ETH) pueden usarse directamente como margen, evitando conversiones frecuentes y costos relacionados.
Cobertura de riesgo: El PNL de múltiples posiciones se compensa automáticamente, mejorando la resiliencia de la cuenta frente a la volatilidad.
Eficiencia operativa: Elimina la necesidad de convertir o añadir margen manualmente, permitiendo respuestas más rápidas y efectivas a los cambios del mercado.

1.2 Limitaciones del Modo de Activos Múltiples


1) El Modo de Activos Múltiples soporta futuros USDT-M y USDC-M, pero no soporta futuros Coin-M.
2) Solo se admite el modo de Margen Cruzado. No está disponible el Margen Aislado. No se admiten airdrops de posiciones, Futuros de Acciones ni Futuros de Predicción bajo el Modo de Activos Múltiples.
3) El Modo de Activos Múltiples no soporta Copy Trade ni subcuentas.

2. Cómo habilitar el Modo de Activos Múltiples


2.1 En la web


Ve al sitio oficial de MEXC. En la barra de navegación superior, bajo Futuros, haz clic en Futuros USDT-M para entrar en la página de trading.


Haz clic en el botón Configuración. En Preferencias, selecciona Modo de activos de la cuenta y cambia al Modo de Activos Múltiples. Nota: No puedes cambiar el modo de activos de la cuenta si aún tienes posiciones abiertas, órdenes activas o pasivos pendientes.


Regresa a la página de trading de futuros. Bajo Billetera, haz clic en Transferir y mueve los activos que deseas usar como garantía a tu cuenta de futuros. Estos servirán como margen compartido en el Modo de Activos Múltiples.


2.2 En la App


1) Abre la app de MEXC y toca Futuros para entrar en la página de trading.
2) Toca el ícono […].
3) Toca Preferencias.
4) En Modo de activos de la cuenta, cambia al Modo de Activos Múltiples. Nota: No puedes cambiar el modo de activos de la cuenta si aún tienes posiciones abiertas, órdenes activas o pasivos pendientes.
5) Regresa a la página de trading de Futuros y toca el botón Transferir.
6) Transfiere los activos que deseas usar como garantía a tu cuenta de Futuros. Estos activos estarán disponibles como margen compartido bajo el Modo de Activos Múltiples.


3. ¿Qué es la Tasa de Garantía Escalonada?


La Tasa de Garantía Escalonada es un mecanismo de control de riesgo dentro del fondo de margen cruzado. Aplica dinámicamente diferentes tasas de conversión (tasas de garantía) según el rango de valor y nivel de riesgo de los activos colateralizados. Los activos con mayor valor y menor volatilidad (como BTC) reciben tasas de garantía más altas. Para un tipo de activo único, a medida que aumenta la cantidad pignorada, la tasa de garantía disminuye.

  • Stablecoins (USDC, USDT): Tasa de garantía = 100%, sin límite en la cantidad que puede colaterializarse.
  • Activos que no son stablecoins: Se aplica una tasa de garantía escalonada y tienen un límite máximo de pignoración. Cualquier cantidad que exceda este límite no contará como margen válido.
  • Si el patrimonio de un activo es negativo, su tasa de garantía no se considerará al calcular el margen efectivo.

Por ejemplo:
Token
Monto en stake
Tasa de garantía
ETH
≤ 100
90%
≤ 200
80%
≤ 300
70%
≤ 400
60%
MX
≤ 10,000
95%
≤ 20,000
80%
≤ 30,000
70%

Si un usuario deposita 350 ETH y el precio actual de ETH es 4,000 USDT, entonces:
Margen Efectivo = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4,000
= 270 × 4,000
= 1,080,000 USDT

Puedes consultar la página de Reglas de trading en Modo de Activos Múltiples para información detallada sobre los tipos de activos de garantía soportados, sus límites de pignoración y tasas de garantía.

4. Proceso de reembolso


En el Modo de Activos Múltiples, los usuarios pueden operar y mantener posiciones en un par de futuros incluso sin poseer, o con cantidades insuficientes del activo de liquidación. Como resultado, pueden surgir pasivos en situaciones como tarifas de trading, tarifas de financiamiento, pérdidas realizadas al cerrar posiciones o pérdidas no realizadas de posiciones. En tales casos, los usuarios deben reembolsar los pasivos pendientes junto con los intereses aplicables.

MEXC ofrece una función de reembolso manual, con el precio final de reembolso determinado por las condiciones de mercado vigentes.

4.1 En la web


En la página de trading de futuros, navega a la sección de Billetera y localiza el activo con pasivos pendientes. Haz clic en Reembolsar.


Selecciona el activo de reembolso, verifica el monto a reembolsar y haz clic en Confirmar.


El historial de reembolsos puede revisarse en Historial de Reembolso y liquidación de intereses.


Alternativamente, los pasivos también pueden liquidarse transfiriendo directamente el activo adeudado a tu cuenta de futuros, lo que se aplicará automáticamente al reembolso.


4.2 En la App


1) En la página de trading de Futuros, ve a la sección de Modo de Activos Múltiples, localiza el activo con pasivos pendientes y toca Reembolsar.
2) Selecciona el activo de reembolso, verifica el monto a reembolsar y toca Confirmar.


Al igual que en la versión web, también puedes transferir el activo adeudado a tu cuenta de Futuros, lo que se aplicará automáticamente al reembolso.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

