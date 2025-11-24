¿Qué es Earn de Futuros MEXC?









Earn de Futuros es un producto financiero que MEXC ofrece a sus usuarios de futuros. Una vez activado, los fondos elegibles de sus cuentas de futuros se incorporarán automáticamente a este exclusivo producto Earn, generando intereses diarios sin afectar sus operaciones habituales de futuros y ayudándoles a aumentar el valor de su cuenta de forma eficiente.













Los activos elegibles para Earn de Futuros se denominan capital y están en función del saldo de la billetera de la cuenta de Futuros del usuario.

Los usuarios solo necesitan activar Earn de Futuros manualmente una vez. Tras la activación, el capital se utilizará automáticamente para calcular los intereses. El capital continúa sirviendo como margen para el trading de futuros, a la vez que genera intereses.

Capital = Saldo disponible + Activos bloqueados para órdenes pendientes + Margen utilizado – Bonos

Consulta la página del evento para ver las criptomonedas específicas admitidas por Earn de Futuros.

Los bonos no se incluyen en el cálculo de intereses de Earn de Futuros.

Los intereses devengados de Earn de Futuros se distribuyen sin tarifas ni cargos. La participación es completamente gratuita.









Los intereses generados por Earn de Futuros se ven afectados tanto por el valor de las posiciones de futuros como por el capital de la cuenta de futuros. El valor de las posiciones de futuros afecta el APR aplicable para el cálculo de intereses, mientras que el capital determina directamente la base sobre la que se calculan. Las reglas específicas son las siguientes:





1) Margen de futuros USDT-M, USDC-M y USDE

Token Valor de la posición de futuros Capital que genera intereses APR USDT <$100,000 No limitado 3% ≥$100,000 0-25,000 USDT 20% ≥25,000 USDT 3% USDC <$100,000 No limitado 3% ≥$100,000 0-25,000 USDC 20% ≥25,000 USDC 3% USDE — No limitado 5%





Notas:

Los valores de APR y los límites de capital se ajustan dinámicamente según las condiciones del mercado y las políticas de la plataforma. El interés real se determina según los valores que se muestran en la página de Earn de Futuros. Consulta los anuncios oficiales de MEXC para obtener las últimas actualizaciones.

El cálculo incluye los valores de las posiciones abiertas de todos los futuros USDT-M y USDC-M. Se excluyen los futuros COIN-M.

El valor de la posición de futuros se calcula en términos netos. Para los pares de trading con el mismo activo subyacente, las posiciones long y short se compensan entre sí, y el tamaño neto de la posición se utiliza en el cálculo. La fórmula específica es la siguiente:

abs(Cant. long de USDT × Precio medio de entrada – Cant. short de USDT × Precio medio de entrada + Cant. long de USDC × Precio medio de entrada – Cant. short de USDC × Precio medio de entrada)

El valor de la posición se captura tres veces al día y se utiliza su promedio para el cálculo.

El saldo de la billetera de la cuenta de Futuros se captura tres veces al día y el valor más bajo se toma como capital para el cálculo de intereses.





2) Ejemplos de cálculos de intereses de futuros





Escenario A: El usuario mantiene una posición de futuros de 80,000 USDT y un capital de 25,000 USDT. El interés diario se calcula de la siguiente manera:

Interés diario = 25,000 × 3% ÷ 365 = 2.05 USDT

Explicación: Dado que la posición de futuros es inferior a 100,000 USDT, todo el capital se incluye en el cálculo del 3% de APR.





Escenario B: El usuario mantiene una posición de futuros de 100,000 USDT y un capital de 25,000 USDT. El interés diario se calcula de la siguiente manera:

Interés diario = 25,000 × 15% ÷ 365 = 10.25 USDT

Explicación: Con un valor de posición de al menos 100,000 USDT, hasta 25,000 USDT de capital son elegibles para obtener el APR más alto del 15%.





Escenario C: El usuario mantiene una posición de futuros de 100,000 USDT y un capital de 85,000 USDT. El interés diario se calcula de la siguiente manera:

Interés diario = 25,000 × 15% ÷ 365 + 60,000 × 3% ÷ 365 = 15.18 USDT

Explicación: Del total de 85,000 USDT de capital, los primeros 25,000 USDT generan un 15% de APR, mientras que los 60,000 USDT restantes generan un 3% APR.





3) Reglas de Earn de Futuros para la distribución de intereses





Los intereses de Earn de Futuros se distribuyen diariamente a la cuenta Spot del usuario. El importe de la distribución corresponde a los intereses acumulados el día anterior. Los detalles de los intereses se pueden consultar en la sección "Intereses acumulados" de la página de Earn de Futuros.









Activación de Earn de Futuros: Cuando la cuenta de Futuros contiene activos compatibles con Cuando la cuenta de Futuros contiene activos compatibles con Earn de Futuros , la función se puede activar en cualquier momento.

Desactivación de Earn de Futuros: La función Earn de Futuros puede desactivarse en cualquier momento mientras esté activa. Sin embargo, ten en cuenta que si los fondos asignados a Earn de Futuros se retiran o transfieren durante el periodo de activación, dejarán de generar intereses inmediatamente.

















Earn, haz clic en Earn de futuros para ingresar a la página del evento. Ve a la página de inicio del sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. Desde el menú, haz clic enpara ingresar a la página del evento.









En la página Earn de Futuros, haz clic en Ganar ahora.









Marca la casilla de aceptación y haz clic en el botón Comenzar a ganar intereses para completar la activación de la función Earn de Futuros.













1) Abre la app de MEXC y pulsa Más en la página de inicio.

2) En la sección de Activos, selecciona Earn.

3) En la página de Earn, pulsa Earn de Futuros.

4) En la página Earn de Futuros, pulsa Ganar ahora.

5) Marca la casilla de aceptación y toca el botón Comenzar a ganar intereses para completar la activación de la función Earn de Futuros.









Aviso legal: Este material no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, asuntos legales, finanzas, contabilidad, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona información solo como referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos e invierte con cautela. Todas las decisiones y los resultados de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.