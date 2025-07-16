¿Qué son los cuadrados de Gann?

William Gann fue uno de los más grandes traders financieros del siglo XX y uno de los pioneros del análisis técnico. Creó la Teoría de Gann, que, junto con la Teoría de Dow de Charles Dow y la Teoría de las Ondas de Elliott de Ralph Elliott, es conocida como una de las "Tres Grandes Teorías Tradicionales" del análisis técnico.





La Teoría de Gann incluye herramientas como el cuadrado de Gann, los ángulos de Gann, la rueda de Gann y la caja de Gann, entre otros. El cuadrado de Gann se basa en la rueda de Gann, que sirve como base para sus patrones de precio y tiempo. Es importante destacar que la rueda de Gann se utiliza para predecir niveles de soporte y resistencia del mercado, así como momentos de reversión de tendencias. Generalmente, el cuadrado de Gann se traza utilizando puntos mínimos o máximos históricos como punto de partida, y se calcula hacia adelante para predecir niveles clave de soporte y resistencia. Además, puede combinarse con la Teoría de las Ondas de Elliott, utilizando el final de un patrón de cinco ondas como punto inicial para el trazado. Al utilizar el cuadrado de Gann, es fundamental aplicar proporciones adecuadas, de modo que una unidad de precio corresponda a una unidad de tiempo.





En el sitio web de MEXC, puedes utilizar un cuadrado de Gann siguiendo estos pasos: ① Ve a la página de trading spot y selecciona la versión de TradingView del gráfico de velas. (Nota: esto también funciona en la página de trading de futuros).









② En la barra de herramientas ubicada a la izquierda, haz clic en el botón [Retroceso de Fibonacci] y luego selecciona [Cuadrado de Gann].









③ Desde el punto más bajo del precio de MX en marzo, arrastra hacia adelante para comenzar a trazar.









④ Haz clic en el cuadrado de Gann y luego en el botón de [Configuración]. Aquí puedes ajustar el estilo, las coordenadas y la visibilidad del cuadrado de Gann.









Ten en cuenta que, actualmente, el trazado de cuadrados de Gann no está disponible en la aplicación de MEXC.



