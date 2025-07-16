Un tridente de Schiff es una herramienta común de análisis técnico derivada del tridente de Andrews, también conocido como tridente estándar. Andrews fue un estadístico y experto en trading, y Schiff Un tridente de Schiff es una herramienta común de análisis técnico derivada del tridente de Andrews, también conocido como tridente estándar. Andrews fue un estadístico y experto en trading, y Schiff
Academia/Guías para principiantes/Indicadores técnicos/¿Qué son lo... de Schiff?

¿Qué son los tridentes de Schiff?

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Indicadores del gráfico de velas#Análisis técnico
Eclipse
ES$0.0997+16.20%
BRC20.COM
COM$0.012594+23.96%
ArchLoot
AL$0.0445+1.59%
ELYSIA
EL$0.003386--%
PortugalNationalTeam
POR$0.7533+4.84%

Un tridente de Schiff es una herramienta común de análisis técnico derivada del tridente de Andrews, también conocido como tridente estándar. Andrews fue un estadístico y experto en trading, y Schiff fue su alumno. Al igual que el tridente de Andrews, un tridente de Schiff es, en esencia, una herramienta para trazar canales de precio utilizada para identificar tendencias de mediano a largo plazo, niveles de soporte y resistencia, rupturas y reversiones en las tendencias del mercado.

Los tridentes de Schiff funcionan bien en tendencias alcistas y bajistas claramente definidas, pero son difíciles de utilizar en mercados laterales. Aunque sobresalen como indicadores para identificar tendencias a largo plazo, los tridentes de Schiff están mejor orientados al trading de mediano a largo plazo, aunque algunos traders también los emplean para operaciones intradía.

Componentes de los tridentes de Schiff


Al igual que los tridentes de Andrews, los de Schiff están compuestos por tres líneas de tendencia: la línea media (línea de tendencia) y dos líneas adicionales, una por encima y otra por debajo de la línea media. En los tridentes de Schiff, la diferencia radica en el punto de partida de la línea media. Además, los tridentes de Schiff pueden incluir líneas adicionales, que se colocan a una determinada desviación estándar de la línea media.

Para trazar los tridentes de Schiff (al igual que los tridentes estándar), primero necesitas identificar una tendencia y dibujar una línea de tendencia entre dos puntos extremos de dicha tendencia. Para una tendencia alcista, puedes usar puntos bajos consecutivos para trazar la línea de tendencia ascendente. Para una tendencia bajista, puedes usar puntos altos consecutivos para trazar la línea de tendencia descendente. El tercer punto se coloca por encima o por debajo del segundo punto, dependiendo de la naturaleza de la tendencia. Generalmente, el tercer punto se coloca por encima en tendencias alcistas y por debajo en tendencias bajistas. Es importante señalar que los tridentes de Schiff incluyen por defecto dos líneas adicionales.

Los tridentes de Schiff crean un canal de tendencia de precios. Mientras el precio se mantenga dentro del canal del tridente de Schiff, se considera que la tendencia sigue vigente. Si el precio rompe fuera del canal del tridente de Schiff, esto indica un debilitamiento de la tendencia o una posible reversión.

Cómo trazar tridentes de Schiff en MEXC


① Ve a la página de trading spot y selecciona la versión de TradingView del gráfico de velas. (Esto también funciona en la página de trading de futuros).


② En la barra de herramientas ubicada a la izquierda, haz clic en el botón [Retroceso de Fibonacci] y, luego, selecciona [Tridente de Schiff].


③ Identifica la tendencia. En el ejemplo siguiente, la tendencia actual de Bitcoin muestra un movimiento alcista. Elige puntos bajos consecutivos como los extremos de la tendencia y coloca el tercer punto por encima del segundo punto para trazar el tridente.


④ Si deseas eliminar el trazado, haz clic en la línea del tridente de Schiff en el gráfico y luego haz clic en el botón de eliminar.


Actualmente, no se pueden trazar tridentes de Schiff la aplicación de MEXC.

Aviso legal: El trading de criptomonedas implica riesgos. Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Domina las tendencias del mercado con indicadores de trading de criptomonedas: guía completa

Domina las tendencias del mercado con indicadores de trading de criptomonedas: guía completa

En el trading de criptomonedas, el análisis mediante indicadores técnicos se refiere a un método cuantitativo que utiliza fórmulas matemáticas y estadísticas para evaluar las tendencias del mercado. A

¿Qué es el SAR Parabólico?

¿Qué es el SAR Parabólico?

El SAR Parabólico (&#34;Stop and Reverse&#34;, por sus siglas en inglés) es una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada, diseñada para determinar la dirección de las tendencias de precio

¿Qué es un gráfico de Nube Ichimoku?

¿Qué es un gráfico de Nube Ichimoku?

El gráfico de Nube Ichimoku (Ichimoku Cloud) es un método de análisis técnico que combina múltiples indicadores técnicos en un solo gráfico. Puede mostrar áreas potenciales de soporte y resistencia, l

¿Qué son los cuadrados de Gann?

¿Qué son los cuadrados de Gann?

William Gann fue uno de los más grandes traders financieros del siglo XX y uno de los pioneros del análisis técnico. Creó la Teoría de Gann, que, junto con la Teoría de Dow de Charles Dow y la Teoría

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos