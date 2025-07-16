¿Qué son los tridentes de Schiff?

Un tridente de Schiff es una herramienta común de análisis técnico derivada del tridente de Andrews, también conocido como tridente estándar. Andrews fue un estadístico y experto en trading, y Schiff fue su alumno. Al igual que el tridente de Andrews, un tridente de Schiff es, en esencia, una herramienta para trazar canales de precio utilizada para identificar tendencias de mediano a largo plazo, niveles de soporte y resistencia, rupturas y reversiones en las tendencias del mercado.





Los tridentes de Schiff funcionan bien en tendencias alcistas y bajistas claramente definidas, pero son difíciles de utilizar en mercados laterales. Aunque sobresalen como indicadores para identificar tendencias a largo plazo, los tridentes de Schiff están mejor orientados al trading de mediano a largo plazo, aunque algunos traders también los emplean para operaciones intradía.









Al igual que los tridentes de Andrews, los de Schiff están compuestos por tres líneas de tendencia: la línea media (línea de tendencia) y dos líneas adicionales, una por encima y otra por debajo de la línea media. En los tridentes de Schiff, la diferencia radica en el punto de partida de la línea media. Además, los tridentes de Schiff pueden incluir líneas adicionales, que se colocan a una determinada desviación estándar de la línea media.





Para trazar los tridentes de Schiff (al igual que los tridentes estándar), primero necesitas identificar una tendencia y dibujar una línea de tendencia entre dos puntos extremos de dicha tendencia. Para una tendencia alcista, puedes usar puntos bajos consecutivos para trazar la línea de tendencia ascendente. Para una tendencia bajista, puedes usar puntos altos consecutivos para trazar la línea de tendencia descendente. El tercer punto se coloca por encima o por debajo del segundo punto, dependiendo de la naturaleza de la tendencia. Generalmente, el tercer punto se coloca por encima en tendencias alcistas y por debajo en tendencias bajistas. Es importante señalar que los tridentes de Schiff incluyen por defecto dos líneas adicionales.





Los tridentes de Schiff crean un canal de tendencia de precios. Mientras el precio se mantenga dentro del canal del tridente de Schiff, se considera que la tendencia sigue vigente. Si el precio rompe fuera del canal del tridente de Schiff, esto indica un debilitamiento de la tendencia o una posible reversión.









① Ve a la página de trading spot y selecciona la versión de TradingView del gráfico de velas. (Esto también funciona en la página de trading de futuros).









② En la barra de herramientas ubicada a la izquierda, haz clic en el botón [Retroceso de Fibonacci] y, luego, selecciona [Tridente de Schiff].









③ Identifica la tendencia. En el ejemplo siguiente, la tendencia actual de Bitcoin muestra un movimiento alcista. Elige puntos bajos consecutivos como los extremos de la tendencia y coloca el tercer punto por encima del segundo punto para trazar el tridente.









④ Si deseas eliminar el trazado, haz clic en la línea del tridente de Schiff en el gráfico y luego haz clic en el botón de eliminar.









Actualmente, no se pueden trazar tridentes de Schiff la aplicación de MEXC.



