Guía completa sobre gráficos de profundidad en cripto: Comparación de libros de órdenes e impacto en el mercado

En el mundo del trading de criptomonedas, el gráfico de profundidad sirve como una representación visual del número de órdenes de compra y venta en el mercado, ofreciendo a los traders información invaluable. No solo refleja el nivel de actividad de los usuarios y el volumen de operaciones en un exchange, sino que también proporciona una referencia clave para evaluar la profundidad y la liquidez del mercado.





Como su nombre indica, un gráfico de profundidad es una representación gráfica de la profundidad del mercado. Permite a los usuarios ver el número de órdenes de compra y venta en un mercado de trading y se encuentra comúnmente en exchanges basados en libros de órdenes. Un gráfico de profundidad refleja la actividad de los usuarios y el volumen de trading en un exchange, proporcionando una visión clara de la profundidad y liquidez del mercado. Por esta razón, entender cómo leer un gráfico de profundidad es una habilidad esencial para todo trader.









Un gráfico de profundidad es una herramienta que representa visualmente la profundidad del mercado. Tomando como ejemplo el trading Spot de BTC en MEXC, un gráfico típico de profundidad consta de los siguientes elementos clave:





Eje horizontal (Eje X): Muestra los precios de las órdenes, aumentando de izquierda a derecha, y refleja el rango general de precios en el mercado.

Eje vertical (Eje Y): Indica la cantidad de órdenes, es decir, el número total de órdenes de compra o venta colocadas en cada nivel de precio.

Área verde: Representa el lado de compra (bids), o el conjunto de órdenes dispuestas a comprar al precio actual o inferior. Un área verde más grande indica mayor presión de compra.

Área roja: Representa el lado de venta (asks), o el conjunto de órdenes dispuestas a vender al precio actual o superior. Un área roja más grande indica mayor presión de venta.

Punto de intersección: Marca el precio actual del mercado, donde las fuerzas de compra y venta están equilibradas.

Rango de precios: Refleja la amplitud de las fluctuaciones de precio, indicando cuánto movimiento de precio está dispuesto a aceptar el mercado.

















Interpretar un gráfico de profundidad es crucial para los traders, ya que no solo ayuda a evaluar la profundidad del mercado, sino que también revela el equilibrio entre las fuerzas de compra y venta.









La profundidad del mercado se refiere a la capacidad del mercado de absorber órdenes de compra y venta en un nivel de precio dado. Al analizar un gráfico de profundidad, los traders pueden evaluar directamente la calidad de la profundidad del mercado:





Libro de órdenes denso con spreads ajustados: Si las órdenes de compra y venta están apiladas cerca unas de otras en múltiples niveles de precio, indica mejor profundidad del mercado. Esto significa que muchas órdenes están concentradas cerca del precio actual, permitiendo a los traders ejecutar transacciones más cercanas al valor del mercado y reducir los costos de trading.

Libro de órdenes delgado con grandes huecos: Por el contrario, si hay grandes huecos entre niveles de órdenes, sugiere poca profundidad del mercado. Esto indica menos órdenes en ciertos niveles de precio, por lo que los traders pueden enfrentar spreads más amplios y mayor deslizamiento al ejecutar órdenes de mercado, aumentando los costos de trading.









El equilibrio entre la presión de compra y venta es un indicador importante para evaluar las tendencias del mercado. Al comparar el tamaño de las áreas roja y verde en un gráfico de profundidad, los traders pueden identificar rápidamente el sentimiento del mercado:





Área verde más grande: Indica mayor presión de compra, sugiriendo que el mercado podría estar en tendencia alcista.

Área roja más grande: Indica mayor presión de venta, sugiriendo que el mercado podría estar en tendencia bajista.

Áreas similares: Indica un equilibrio entre compradores y vendedores, sugiriendo que el mercado podría estar en fase de consolidación.













Tomando como ejemplo el gráfico de profundidad de BTC, el gráfico muestra órdenes de compra y venta en diferentes niveles de precio. El área verde a la izquierda representa el lado de compra, mostrando la cantidad de BTC que los compradores están dispuestos a adquirir a varios precios. El área roja a la derecha representa el lado de venta, mostrando la cantidad que los vendedores están dispuestos a vender. Del gráfico, se puede observar que hay un fuerte soporte de compra alrededor de 112,230.37 USDT, mientras que una presión significativa de venta aparece cerca de 114,314.58 USDT.













Reducción de costos de trading: Un mercado con fuerte profundidad significa un mayor número de órdenes, permitiendo a los traders comprar o vender a precios más cercanos al nivel real del mercado, reduciendo así los costos de transacción.

Evitar deslizamiento: En mercados con poca profundidad, puede haber una gran diferencia entre el precio de la orden y el precio realmente ejecutado, generando deslizamiento. Al analizar el gráfico de profundidad, los traders pueden anticipar las condiciones de profundidad del mercado y evitar operar en condiciones con alto riesgo de deslizamiento.

Formular estrategias de trading: Al combinar el análisis del gráfico de profundidad con la comparación de la presión de compra y venta, los traders pueden diseñar estrategias más precisas. Por ejemplo, en mercados con mayor presión de compra, comprar en retrocesos puede ser favorable; en mercados con mayor presión de venta, vender en repuntes puede ser más adecuado.









Como herramienta esencial en el trading de criptomonedas, el gráfico de profundidad tiene un valor insustituible para los traders. Al dominar cómo interpretar un gráfico de profundidad, los traders pueden evaluar mejor la profundidad del mercado y el equilibrio entre la presión de compra y venta, permitiéndoles desarrollar estrategias de trading más precisas, reducir costos y mejorar la eficiencia. Sin embargo, es importante destacar que el trading de criptomonedas conlleva riesgos significativos. Los traders deben comprender completamente estos riesgos y actuar con precaución al invertir.





