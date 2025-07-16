MEXC Airdrop+ ofrece a los usuarios una forma sencilla de ganar tokens gratuitos y bonos de futuros al completar tareas fáciles relacionadas con proyectos recién listados. Ya seas un trader experimentMEXC Airdrop+ ofrece a los usuarios una forma sencilla de ganar tokens gratuitos y bonos de futuros al completar tareas fáciles relacionadas con proyectos recién listados. Ya seas un trader experiment
Resumen de MEXC Airdrop+ y preguntas frecuentes

16 de julio de 2025
MEXC Airdrop+ ofrece a los usuarios una forma sencilla de ganar tokens gratuitos y bonos de futuros al completar tareas fáciles relacionadas con proyectos recién listados. Ya seas un trader experimentado o estés comenzando en el mundo cripto, Airdrop+ te brinda múltiples oportunidades para obtener recompensas y aumentar tu participación en la plataforma. En este artículo, te guiaremos a través de algunas de las preguntas más frecuentes sobre los eventos de MEXC Airdrop+.

1. ¿Por qué no he recibido mis recompensas del evento?


A continuación, enumeramos algunas de las razones posibles:

1) La distribución de recompensas se realiza dentro de los 10 días calendario posteriores al final del evento. Si aún estás dentro de este periodo, por favor, ten paciencia.
2) Asegúrate de haber hecho clic en "Únete ahora" para la tarea específica en la página del evento.
3) Confirma que completaste la verificación KYC durante el periodo del evento, si era requerida.
4) Verifica que hayas cumplido con todas las tareas necesarias durante el evento (como los montos mínimos de depósito, volumen de trading o tareas de invitación) a fin de calificar para las recompensas.
5) Comprueba si tu cuenta está temporalmente restringida para participar en eventos debido a razones de seguridad o cumplimiento. Si es necesario, comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente para recibir ayuda.
6) Puedes ver el historial de distribución de recompensas en la página Historial de recompensas
7) Si no resultaste ganador en un evento específico de Airdrop+, puedes verificar el estado de tus tareas completadas en la página de detalles del evento: https://www.mexc.com/es/token-airdrop

2. ¿Cuántas recompensas de Airdrop+ puede recibir cada usuario?


La cantidad de recompensas que puedes obtener varía según el tipo de tarea. Los detalles son los siguientes:

Tareas para nuevos usuarios:

Cada usuario que complete la verificación KYC avanzada puede recibir una recompensa para nuevos usuarios una sola vez:
1) Verifica si ya has participado previamente en un evento Airdrop+ para nuevos usuarios y recibido la recompensa.
2) Asegúrate de completar la tarea a tiempo. Las tareas para nuevos usuarios se otorgan por orden de llegada.

Desafíos de trading spot:

No hay límite en la cantidad de recompensas. Cuanto mayor sea tu volumen de trading, mayor será tu participación en las recompensas. Nota: El método para calcular el volumen de trading puede variar entre eventos. Consulta las reglas específicas en la página de cada evento.

Desafíos de trading de futuros:

No hay límite en la cantidad de recompensas, pero solo puedes reclamar una recompensa por cada fase del evento.
Sin importar en cuántos eventos Airdrop+ seas elegible para participar, durante cada periodo de desafío de trading de futuros, solo puedes recibir una recompensa.
Si cumples con los requisitos de varios eventos durante el mismo periodo, solo recibirás la recompensa del primer evento para el que seas elegible.
Después de recibir la primera recompensa, tu volumen de trading en Futuros seguirá acumulándose y contará para todos los demás eventos Airdrop+ en los que seas elegibles durante ese mismo periodo.
Solo las operaciones en Futuros con tarifas de trading distintas de cero contarán como volumen de trading válido.

Recompensas por referidos:

No hay un límite en la cantidad de recompensas por referidos que puedes ganar. Sin embargo, cada referente puede invitar hasta 20 nuevos usuarios por evento. El cupo de cada evento es limitado, y las plazas se otorgan por orden de llegada.
Los usuarios referidos deben completar al menos una tarea de trading spot o trading de futuros del conjunto de tareas para nuevos usuarios y pasar la verificación KYC avanzada a fin de que el referente sea elegible para recibir la recompensa correspondiente.

3. ¿Qué subtareas de Airdrop+ requieren inscripción manual?


1) Tareas para nuevos usuarios 2) Desafíos de trading spot 3) Desafíos de trading de futuros

4. ¿Qué es un depósito neto?


Los depósitos realizados mediante P2P, los depósitos en moneda fiduciaria (fiat) y los depósitos en cadena (on-chain) se consideran depósitos válidos. Para un evento específico, el monto que se contabiliza es tu depósito neto.
Depósito neto = Total depositado – Total retirado
Los participantes cuyo monto de depósito neto sea inferior al umbral mínimo al final del evento no serán elegibles para recibir recompensas.
Puedes dar seguimiento a tu progreso en una tarea de depósito revisando la barra de progreso en la página del evento.

5. ¿Qué significa "equivalente en USDT de tokens"?


Las recompensas en tokens expresadas en valor equivalente en USDT (por ejemplo, "$50,000  en tokens X") se calculan en función del precio promedio diario del token, en USDT, durante el periodo del evento.

Precio promedio diario = Volumen de trading diario (en USDT) ÷ Volumen de trading diario (en tokens)
El precio promedio utilizado durante el evento se calcula a partir de estos promedios diarios, considerando cada día como un periodo de 24 horas desde las 16:00 (UTC) hasta las 16:00 (UTC) del día siguiente.

Si deseas obtener más información sobre MEXC Airdrop+, puedes consultar el artículo Una guía completa sobre los eventos Airdrop+ de MEXC.

Aviso legal: Este material no constituye asesoramiento en inversiones, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad ni servicios relacionados; ni es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn proporciona esta información solo como referencia y no representa asesoría de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con precaución. Todas las decisiones y los resultados de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.

