Cálculo de PNL explicado

Principiante
16 de julio de 2025MEXC
0m
En el trading de futuros, el PNL no realizado y el PNL realizado pueden generar confusión. ¿Por qué la ganancia o pérdida mostrada mientras se mantiene una posición difiere del PNL real tras cerrarla? Este artículo utiliza fórmulas simples y ejemplos para aclarar la diferencia entre ambos.


1. Diferencia entre PNL no realizado y PNL realizado


1.1 Definición básica


La diferencia clave entre el PNL no realizado y el realizado radica en si la posición ha sido cerrada.

PNL no realizado: Es la ganancia o pérdida de una posición abierta, la cual fluctúa en tiempo real con los cambios del precio de mercado. En MEXC, el PNL no realizado se calcula por defecto con el precio justo. Los usuarios pueden elegir la base de cálculo del PNL no realizado desde los ajustes de su posición actual.


PNL realizado: Es la ganancia o pérdida real generada después de cerrar una posición. Incluye todo el PNL realizado de la posición, abarcando tarifas de trading, tarifas de financiación y el PNL de cierre. Este último se calcula según el precio de mercado emparejado por el sistema al cerrar.


Nota: El precio justo se calcula con base en una combinación del precio índice y el precio de mercado, y puede diferir del último precio del contrato. Esta discrepancia es una de las razones por las que el PNL no realizado y el realizado pueden diferir.

1.2 Comparación de fórmulas de cálculo


Tipo de posición
Fórmula de PNL no realizado
Fórmula de PNL realizado
Long
(Precio justo − Precio medio de entrada) × Posición × Tamaño
(Precio medio de cierre − Precio medio de entrada) × Posición × Tamaño
Short
(Precio medio de entrada − Precio justo) × Posición × Tamaño
(Precio medio de entrada − Precio medio de cierre) × Posición × Tamaño

1.3 Ejemplo


¿Por qué disminuye la ganancia después de cerrar una posición? Veamos un ejemplo usando futuros USDT-M ETHUSDT:

Mientras se mantiene la posición:


Después de cerrar la posición:

Información de la posición:
  • Par de trading: ETHUSDT (posición larga: al alza en ETH)
  • Precio medio de entrada: 2721.18 USDT
  • Precio justo: 2723.92 USDT
  • Precio medio de cierre: 2722.91 USDT
  • Tamaño de la posición: 50 contratos (1 contrato = 0.01 ETH)
  • Tarifa de apertura: −0.2722 USDT
  • Tarifa de cierre: −0.2722 USDT

PNL no realizado = (Precio justo − Precio de entrada promedio) × Posición × Tamaño = (2723.92 − 2721.18) × 50 × 0.01 = 1.37 USDT
Ganancia no realizada actual = 1.37 USDT

PNL realizado = (Precio de cierre promedio − Precio de entrada promedio) × Posición × Tamaño − Tarifas de trading − Tarifas de financiación = (2722.91 − 2721.18) × 50 × 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT
Ganancia real = 0.3206 USDT

1.4 ¿Por qué el PNL es diferente antes y después de cerrar una posición?


Los siguientes motivos pueden causar diferencias entre el PNL no realizado y el PNL realizado:

Motivo 1: Cuando el precio justo se desvía del precio de mercado, provoca una diferencia entre el PNL no realizado y el PNL realizado.

El PNL no realizado se calcula por defecto en función del precio justo, mientras que el PNL realizado se basa en el precio de mercado real al que se empareja la orden. Las grandes fluctuaciones del mercado pueden causar diferencias entre estos precios, lo que resulta en discrepancias entre el PNL no realizado y el PNL realizado.

Motivo 2: Deducción de tarifas de trading y tarifas de financiación.

Al cerrar una posición se deducen tarifas, por lo que el PNL realizado real después de las tarifas puede diferir del PNL no realizado. Si la posición se mantiene durante períodos de tarifas de financiación, también pueden aplicarse costos de financiación.

Nota: Si la tasa de financiación es positiva, las posiciones long pagan tarifas de financiación a las short; si es negativa, las short pagan a las long.

Motivo 3: Fluctuaciones del precio en tiempo real.

Los precios de las criptomonedas dependen en gran medida de los comportamientos de trading de los usuarios. Órdenes de compra o venta grandes pueden provocar oscilaciones bruscas y de corto plazo en el precio del mercado. Estas oscilaciones pueden hacer que el PNL mostrado mientras se mantiene la posición difiera del PNL real después del cierre.

Recordatorio:
  • El mecanismo del precio justo reduce el impacto de la manipulación del mercado, pero el PNL realizado real depende del precio de mercado cuando se empareja la orden.
  • En el trading de futuros, las pérdidas no realizadas pueden desencadenar una liquidación, por lo que controlar el riesgo de la posición es crucial.

2. Cómo calcular la tasa de PNL


2.1 Fórmula de cálculo


En el trading de futuros, la tasa de PNL es una métrica clave para medir el rendimiento de la operación:
Tasa de PNL = (PNL / Margen inicial) x 100%
Margen inicial = (Precio de entrada promedio x Contratos x Tamaño) / Apalancamiento
ROI = PNL no realizado / Margen inicial
El ROI solo depende del apalancamiento actual, no de los aumentos o disminuciones del margen.

2.2 Ejemplo


Información de la posición
  • Par de trading: ETHUSDT (posición long – alcista en ETH)
  • Apalancamiento: 500x
  • Dirección: Long (alcista)
  • Precio de entrada: 2697.30 USDT
  • Precio justo en tiempo real: 2703.67 USDT
  • Tamaño de la posición: 50 contratos (1 contrato = 0.01 ETH)
  • Tarifa de trading = 0.2697 USDT
  • Tarifa de financiación = 0 USDT

Margen inicial = (Precio de entrada promedio x Contratos x Tamaño) / Apalancamiento = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT

PNL = PNL no realizado − Tarifas de trading − Tarifas de financiación = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT

Tasa de PNL = (PNL / Margen inicial) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

