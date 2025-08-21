Tutorial de Copy Trade en MEXC (App)





El copy trade es el proceso de replicar las operaciones ejecutadas por otros traders, incluyendo copiar todas sus actividades. En contenidos anteriores, presentamos un tutorial de Copy Trade en MEXC para el sitio web . En este artículo, ofreceremos un tutorial sobre el Copy Trading para la app de MEXC.









1) Abre la página de inicio de la App de MEXC y pulsa [Más].





2) Selecciona [Copy Trade] en la sección [Trade] para acceder a la página de Copy Trading.





3) En la página de Copy Trading, desplázate hacia abajo y verás una lista de los mejores traders categorizados por clasificación general, mayor ROI, mayor PNL, etc. También puedes tocar en [All Traders] para ver la lista de todos los traders actuales. Elige el trader que prefieras y toca [Copy Trade] para acceder a la página de configuración de parámetros de copy trading.









4) En la página de configuración de parámetros de copy trading, selecciona el par de trading de futuros cuyas operaciones deseas copiar. Puedes seleccionar [Todos] para seguir todos los pares de futuros o elegir uno o más pares específicos para copiar.





5) Continúa desplazándote hacia abajo en la página, y verás tres tipos de modos de copy trading para elegir: [Ratio inteligente], [Monto fijo] o [Ratio fijo].





Ratio inteligente: Copia la asignación de monto por orden del trader para abrir posiciones.

Monto fijo: Invierte la misma cantidad de margen cada vez que copies una operación.

Ratio fijo: El monto de la orden en cada copy trade será un múltiplo determinado del monto de la orden ejecutada por el trader.





Demostraremos el proceso de copy trade utilizando el método de Ratio inteligente como ejemplo. Los demás métodos de copy trade funcionan de manera similar.





6) Para proceder con cualquier operación de copy trade , el monto de tu operación de copia debe ser al menos 30 USDT. Si el saldo de tu cuenta spot no cumple con este requisito, puedes hacer clic en [Transferir Fondos] para recargar desde tu cuenta de futuros o cuenta fiat.



Cuando el patrimonio total en tu cuenta de copy trade alcance el monto preestablecido de Stop Loss de la cuenta, tu copy trade será terminado. Todas las posiciones se cerrarán al precio de mercado y los activos restantes se transferirán a tu cuenta spot. Debido a las fluctuaciones del mercado, el patrimonio total real en la cuenta de copy trade al momento de la terminación puede diferir ligeramente del valor preestablecido.



En "Ajustes de Liquidación del Trader", puedes elegir entre [Seguir para Cerrar] o [No Seguir]. Esta opción determina si tu posición de copy trade se cerrará cuando la posición del trader sea liquidada.





En "Más configuraciones", puedes configurar parámetros adicionales, incluyendo el control de riesgo, margen, apalancamiento y configuraciones de deslizamiento.

Una vez que todos los parámetros estén configurados, haz clic en [Siguiente Paso].





7) Revisa tus configuraciones de copy trade y, una vez confirmadas, haz clic en [Enviar] para completar el proceso de copy trade.













En la página de [Top Traders] de Copy Trade en MEXC, puedes ver la lista de traders inicialmente categorizada por clasificación general, mayor ROI, mayor PNL y más seguidores. En el panel del trader, puedes ver diversos detalles sobre cada trader, incluyendo ROI de 7 días, PNL de 7 días, tasa de ganancia de 7 días, frecuencia de operaciones, ratio de distribución de ganancias, entre otros.





También puedes seleccionar la pestaña [Todos los Traders]. En la página de MEXC Copy Trade, puedes ordenar a los traders según diferentes criterios, como PNL de 7 días, ROI total, tasa de ganancia total y más, para encontrar un trader que te guste.





Después de seleccionar el trader que deseas, toca su perfil para acceder a la página de detalles del trader. En la página de detalles del trader, puedes acceder a toda la información relacionada con las operaciones de ese trader. Puedes conocer más sobre el trader que elegiste revisando las secciones de [Rendimiento], [Estadísticas de Operaciones Líder] y [Seguidores] proporcionadas por MEXC.









Ten en cuenta que el rendimiento pasado de un trader no garantiza ganancias futuras. Por lo tanto, se recomienda asignar sabiamente el monto de tu copy trade, configurar TP/SL y asegurar que tus activos personales se mantengan dentro de un rango de fluctuación controlado.









En la página principal de Copy Trade de MEXC, Pulsa el ícono de [>] en la tarjeta de perfil y selecciona [Mis Copy Trades]. En la página de "Mis Copy Trades", selecciona [Mis Traders] para ver tus copy trades actuales. Puedes tocar en [Dejar de Seguir] o [Editar].





Al pulzar en [Editar], volverás a la página de configuración de parámetros de copy trade, donde podrás reconfigurar los futuros que deseas copiar y realizar cambios en los métodos de copy trade y otras configuraciones. Puedes hacer clic en [Dejar de seguir] para cancelar el seguimiento del trader actual.





Al pulzar en el ícono de lápiz en la columna de "Monto de Copy Trade", podrás aumentar o disminuir el monto del copy trade. Ten en cuenta que el monto mínimo de una operación de copy trade es de 30 USDT.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, cuestiones legales, financieras, contables ni ningún otro servicio relacionado, ni tampoco constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.