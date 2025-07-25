Para ayudar a los usuarios a exportar rápidamente su historial personal de operaciones y financiación, MEXC ha lanzado una función de exportación de datos de cuenta de autoservicio, que permite a los Para ayudar a los usuarios a exportar rápidamente su historial personal de operaciones y financiación, MEXC ha lanzado una función de exportación de datos de cuenta de autoservicio, que permite a los
Cómo utilizar la función de exportación de datos de la cuenta en MEXC

Para ayudar a los usuarios a exportar rápidamente su historial personal de operaciones y financiación, MEXC ha lanzado una función de exportación de datos de cuenta de autoservicio, que permite a los usuarios exportar fácilmente datos de los últimos 540 días.

1. Características principales de la función de exportación de datos


  • Solución integral: todas las tareas de exportación de datos están disponibles en una página unificada, lo que permite un autoservicio fácil y conveniente.
  • Selección flexible: admite la exportación de datos de hasta 540 días, con opciones de filtrado personalizables.
  • Acceso rápido: descarga manualmente o envía los datos a tu correo electrónico vinculado para acceder fácilmente en cualquier momento.

2. Cómo utilizar la función de exportación de datos de MEXC


Visita el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. En la página de inicio, desplázate hasta la parte inferior y haz clic en Centro de Ayuda.


En la página del Centro de ayuda, haz clic en Exportación de datos de cuenta en Autoservicios.


En la página Exportación de datos de la cuenta, selecciona el motivo para exportar los datos según tu situación y luego haz clic en Siguiente.


Selecciona el tipo de datos para exportar: Futuros, Spot, Historial de financiamiento, Fiat o Earn. El siguiente ejemplo muestra cómo exportar datos de Futuros.
1）Selecciona los datos de futuros que desea exportar, incluidos el historial de posiciones, el historial de órdenes, el historial de transacciones, el flujo de capital, el estado de futuros y el historial de órdenes de copy trade.
2) Establece el intervalo de tiempo para la exportación de datos. Cada informe admite datos de los últimos 540 días (hasta el día anterior).
3) Elige el formato de exportación, ya sea Excel o PDF, según tu caso de uso específico. Nota: el formato Excel admite el cifrado de archivos.
4) Selecciona Enviarme un correo electrónico una vez generado para que los datos exportados se envíen al correo electrónico vinculado a su cuenta. Si no seleccionas esta opción o si no hay ningún correo electrónico vinculado, puedes descargar los datos desde la página Historial de exportación.
5) Una vez que hayas completado la información requerida en la página de datos de futuros, haz clic en Exportar. Puedes exportar los datos de tu cuenta hasta 10 veces por mes calendario para Spot, Futuros e Historial de financiación, respectivamente.


Después de la exportación, MEXC te notificará por correo electrónico o SMS. El enlace de descarga será válido durante 7 días, así que asegúrate de descargarlo dentro de este período.


La función de exportación de datos de cuenta de MEXC te permite exportar fácilmente el historial de operaciones y financiación en un proceso simplificado. Si deseas exportar datos más personalizados, como pares específicos o tipos de órdenes, puedes ir a las páginas de Órdenes de spot, Órdenes de futuros o Historial de financiación.

3. Preguntas frecuentes (FAQ)


3.1 ¿Qué debo hacer si no se puede generar el registro?
Intenta actualizar la página y realizar la exportación nuevamente, o comunicarte con Atención al cliente para obtener ayuda con la exportación manual.

3.2 ¿Dónde puedo descargar el archivo de datos exportados?
Ve a Centro de ayuda Exportación de datos de cuenta Historial de exportación. El enlace es válido durante 7 días.

3.3 ¿Cómo puedo solicitar datos exportados que actualmente no están disponibles?
Si necesitas ayuda para exportar datos específicos, comunícate con nuestro equipo de Atención al cliente. En MEXC, valoramos tus comentarios y agradecemos tus sugerencias para mejorar nuestros servicios.

3.4 ¿Qué pasa si necesito exportar datos más allá de los 540 días?
Comprendemos la importancia de acceder a sus datos históricos de trading. Actualmente, la plataforma permite exportar registros de los últimos 540 días. Los datos posteriores a este período no están disponibles. Te recomendamos realizar copias de seguridad de tus registros periódicamente para garantizar el acceso continuo a tu historial completo de trading.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, impuestos, legal, financiero, contable, consultoría ni ningún otro asesoramiento relacionado, ni es un consejo para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC ofrece información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en materia de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos asociados e invierte con cautela. Todas las actividades de inversión de los usuarios son independientes de esta plataforma.

