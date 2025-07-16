La plataforma de trading MEXC es altamente valorada por los usuarios por ofrecer los tokens más populares y tarifas extremadamente bajas. Para mejorar nuestro compromiso de hacer que el mundo cripto sLa plataforma de trading MEXC es altamente valorada por los usuarios por ofrecer los tokens más populares y tarifas extremadamente bajas. Para mejorar nuestro compromiso de hacer que el mundo cripto s
Cómo configurar recordatorios para nuevos listados de tokens

16 de julio de 2025MEXC
0m
#Básico#Spot#Principiantes
La plataforma de trading MEXC es altamente valorada por los usuarios por ofrecer los tokens más populares y tarifas extremadamente bajas. Para mejorar nuestro compromiso de hacer que el mundo cripto sea simple y accesible para todos, hemos introducido una nueva función de recordatorio de listado de tokens. Esta función garantizará que los usuarios nunca se pierdan los últimos listados de tokens en MEXC, ayudándolos a mantenerse actualizados al monitorear el mercado.

1. Cómo encontrar los tokens recién listados en MEXC


1.1 Web


En el sitio web oficial de MEXC, desplázate hacia abajo para encontrar la sección "Los tokens más populares a nivel global", busca el widget Más reciente junto a Futuros - Popular y debajo de Ganadores en spot. La lista Más reciente muestra los pares de trading más recientes y la cuenta regresiva para su listado.


Haz clic en el botón "Más" a la derecha para visitar una página web dedicada que presenta una lista completa de los tokens más recientes (en la sección "Más reciente"), junto con su precio reciente y enlaces a sus páginas de trading. Además, esta página ofrece información detallada sobre todos los próximos listados de tokens.


1.2 App


En la página de inicio, dirígete a la sección central, desliza hacia la derecha y haz clic en "Nuevo" para ver información sobre los próximos lanzamientos de tokens, la cual incluye el par de trading y la cuenta regresiva para el momento del listado.


2. Cómo configurar recordatorios para nuevos listados de tokens


2.1 Web


En la sección "Más reciente", selecciona cualquier par de trading próximo para ser redirigido a su página de trading. En esta página, encontrarás un temporizador en el centro que indica la hora de inicio en la que el par estará disponible para operar.

Debajo del temporizador de cuenta regresiva, activa el interruptor junto a "Recordármelo 30 min(s) antes del listado" para habilitar el recordatorio de nuevo listado de tokens.


Haz clic en el botón > a la derecha para personalizar la configuración del recordatorio de listado, como cuándo deseas que aparezca el recordatorio y cómo quieres ser notificado.

Por ejemplo, puedes elegir recibir una alerta 30 minutos, 10 minutos o 3 minutos antes del listado, o configurar un horario personalizado de recordatorio según tus preferencias.

Los métodos de notificación disponibles incluyen notificaciones en la app, mensajes en la plataforma y notificaciones de escritorio. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar las notificaciones de escritorio, consulta Cómo habilitar las notificaciones de escritorio de MEXC.


Recuerda que si ya se ha configurado un recordatorio para un par de trading y se ha activado, no será posible configurar un nuevo recordatorio de listado para ese par de trading en particular.

2.2 App


1）Selecciona cualquier par de tokens en la sección "Nuevos" para ser redirigido a la página de trading del token. En esta página, podrás ver la cuenta regresiva para el inicio del trading del token.

2）Debajo de la cuenta regresiva, activa el interruptor junto a Recordármelo 30 min(s) antes del listado para habilitar la notificación. Ten en cuenta que primero debes habilitar las notificaciones de MEXC en tu teléfono para usar esta función de recordatorio.

3）Al tocar Recordármelo 30 min(s) antes del listado, puedes personalizar el recordatorio de trading.

4）Puedes configurarlo para que se active 30 minutos, 10 minutos o 3 minutos antes del inicio de las operaciones, o ajustar el tiempo según tus preferencias. Los métodos de notificación incluyen notificaciones de la aplicación, notificaciones push y notificaciones en escritorio. Ten en cuenta que las notificaciones en escritorio solo están disponibles en la versión web.


Ten en cuenta que, si ya configuraste un recordatorio de inicio de trading para un par específico y este se ha activado, no podrás establecer un nuevo recordatorio para el mismo par de trading.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad o cualquier otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona esta información solo con fines de referencia y no como asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con cautela. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


