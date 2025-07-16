En el trading de futuros, la función de stop-loss ayuda a los traders a limitar las pérdidas y controlar los riesgos. Al establecer precios de stop-loss, puedes garantizar una salida oportuna de las pEn el trading de futuros, la función de stop-loss ayuda a los traders a limitar las pérdidas y controlar los riesgos. Al establecer precios de stop-loss, puedes garantizar una salida oportuna de las p
Cómo establecer un stop-loss en el trading de futuros

16 de julio de 2025MEXC
En el trading de futuros, la función de stop-loss ayuda a los traders a limitar las pérdidas y controlar los riesgos. Al establecer precios de stop-loss, puedes garantizar una salida oportuna de las posiciones cuando el mercado se mueve en una dirección desfavorable, evitando así mayores pérdidas.

1. Definición


En el trading de futuros, el stop-loss se refiere a ejecutar operaciones para cerrar posiciones y limitar las pérdidas adicionales cuando el precio alcanza un cierto nivel. En el trading de futuros, el stop-loss generalmente se establece a un precio o porcentaje específico. Una vez que el precio del mercado alcanza o supera el punto de stop-loss establecido, la operación se ejecutará automáticamente.

2. Métodos de stop-loss


2.1 Stop-loss de monto fijo


Especifica un monto fijo como el punto de stop-loss. Por ejemplo, si abres una posición en un par de futuros, puedes establecer un punto de stop-loss, y una vez que el precio de los futuros caiga a ese punto de stop-loss, tu posición se cerrará automáticamente para limitar tus pérdidas.

2.2 Stop-loss por porcentaje


Puedes establecer un stop-loss basado en un porcentaje según tu tolerancia al riesgo. Por ejemplo, puedes configurar una venta automática de un activo cuando su precio caiga un 10% por debajo de tu precio de compra.

2.3 Stop-loss con indicadores técnicos


Puedes utilizar indicadores técnicos para establecer puntos de stop-loss. Por ejemplo, puedes usar indicadores técnicos como medias móviles, líneas de soporte, líneas de resistencia, etc., para determinar los puntos de stop-loss.

2.4 Stop-loss progresivo


Este método divide el punto de stop-loss en varias etapas y reduce gradualmente el punto de stop-loss. Esto puede ayudarte a ajustar el punto de stop-loss de manera más flexible durante la volatilidad del mercado.

3. Guía del usuario (sitio web de MEXC)


3.1 Cierre rápido


El cierre rápido se refiere a ejecutar operaciones basadas en el precio de cierre de la contraparte e implementar transacciones "Best 30 Bid": tu orden de cierre puede emparejarse rápidamente con los precios de la contraparte dentro de un rango de 30 ofertas, y cualquier parte restante no cumplida se convertirá automáticamente en una orden límite.

3.2 [Cerrar Long] / [Cerrar Short]


Necesitas establecer el [Precio] (precio de mercado o último precio) y la [Cantidad] (25%, 50%, 75% y 100%).

3.3 [Cerrar todo]


Esto cancelará todas las órdenes límite y cerrará todas las posiciones con órdenes de mercado (según las condiciones del mercado, tu operación puede no ser 100% exitosa).

[Recordatorio]


El uso de [Precio de mercado] para [Cerrar long] / [Cerrar short] también puede lograr el propósito de stop-loss activo.

3.4 [Orden límite]


El cierre de posiciones long/short con [órdenes límite] solo se puede completar al último precio o a un precio mejor que el último precio (es decir, en un escenario rentable).

Por lo tanto, después de abrir una posición, usar una [orden límite] para cerrar posiciones no puede lograr el propósito del stop-loss.

Como se muestra en el diagrama a continuación, al abrir una posición long en BTC/USDT, establecer un stop-loss con una [orden límite] ([precio de la orden] en 65,000 USDT) no puede ejecutarse por debajo del último precio (precio medio de ejecución en 66,972.7 USDT).


3.5 [Órdenes de activación]


Puedes establecer con precisión el [Precio de activación], el [Precio] y la [Cantidad] (relación ajustable).

Las [órdenes límite] para cerrar posiciones long/short se pueden ejecutar al último precio o a un precio mejor que el último precio (es decir, en un escenario rentable), o a un precio peor que el último precio (es decir, en un escenario de pérdida).

Como se muestra en el diagrama a continuación, al abrir una posición long en BTC/USDT, usar una [órden de activación] te permite establecer tanto [posiciones de cierre long como short]; por lo tanto, cuando el [precio medio de ejecución] es menor que el [precio medio de apertura], la orden también puede activarse para lograr el [stop-loss] predeterminado.


3.6 [Orden de stop-loss progresivo]


Las [órdenes progresivas] (trailing stop) permiten configuraciones precisas para [Variación de trail] ([Relación] o [Distancia de precio]) y [Cantidad] (relación ajustable).

Las [órdenes stop-loss progresivas] para [cerrar long]/[cerrar short] solo se pueden completar a un precio peor que el último precio (es decir, en un escenario de pérdida).

Como se muestra en el diagrama a continuación, al abrir una posición short BTC/USDT, después de usar una [orden stop-loss progresiva], las posiciones existentes se completan a un precio aproximadamente 10% peor que el último precio (64,924.7 USDT).



3.7 Post only


Las órdenes [Post only] son similares a las [Órdenes límite] para cerrar posiciones long/short: solo se pueden completar al último precio o a un precio mejor que el último precio (es decir, en un escenario rentable).

Por lo tanto, después de abrir una posición, cerrarla con una orden [Post only] no puede lograr el propósito de stop-loss.

Como se muestra en el diagrama a continuación, al abrir una posición long en BTC/USDT, establecer un stop-loss con una orden [Post only] ([precio de la orden] en 65,000 USDT) resultará en la cancelación de la orden.


3.8 [Take-profit]/[Stop-loss]


La función [Take profit]/[Stop-loss] se puede establecer antes de abrir una posición y editarla después de abrir la posición. Para obtener más detalles, consulta el artículo Configuración de Take-Profit y Stop-Loss en el trading de futuros.

4. Resumen


En la plataforma de trading de futuros de MEXC, puedes establecer condiciones de stop-loss según tus preferencias de riesgo y estrategias de trading, y las condiciones del mercado: generalmente en forma de configuraciones de precio o porcentaje. También puedes ejecutar manualmente órdenes de stop-loss para cerrar posiciones y limitar pérdidas. La función de stop-loss ayuda a controlar el riesgo y evitar que las pérdidas se amplíen. Sin embargo, en el trading real de futuros, diferentes sentimientos del mercado pueden desencadenar comportamientos de stop-loss distintos: por ejemplo, cuando hay factores fundamentales favorables o desfavorables (como noticias de la industria), los traders pueden cerrar activamente sus posiciones existentes. Por lo tanto, se deben acumular más técnicas de stop-loss a través de la experiencia de trading real.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


