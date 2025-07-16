Cómo configurar alertas de precios

Muchos MEXCers, al operar en Futuros o Spot con la app de MEXC, se enfrentan a fluctuaciones repentinas del mercado. Para aprovechar oportunidades de entrada adecuadas, necesitan monitorizar el mercado durante largos períodos. Tanto para traders experimentados familiarizados con las técnicas de trading como para principiantes en el trading de futuros, esto se convierte sin duda en un proceso agotador. Si tu software de trading cuenta con una función que no solo te avise para entrar al mercado rápidamente cuando surja la oportunidad, sino que también te permita centrarte en otros asuntos durante períodos de inactividad o consolidación, sin duda mejorará la eficiencia de tu proceso de trading. Esta función se conoce como "Alertas de precios". Hoy, aprendamos a usar la función de alertas de precio en la app de MEXC.









Las alertas de precios son una función de notificación disponible en la página de trading de Futuros y Spot de la app MEXC. Su funcionamiento es el siguiente: al establecer condiciones de activación para las alertas, una vez que el precio alcanza estas condiciones predefinidas, la app MEXC informa a los usuarios del nivel de precio actual mediante notificaciones integradas y notificaciones push, enviando alertas de precio.









Al usar las alertas de precios, debes configurar varias condiciones de activación. Se enviarán notificaciones a los MEXCers cuando el precio active diferentes condiciones. Sin embargo, cada condición de activación es adecuada para diferentes escenarios de trading. Debes comprender la lógica detrás del uso de estas condiciones de activación y los escenarios de trading aplicables.









En la página de trading spot de MEXC, al visitar la página de alertas de precios, solo hay una condición de activación:









Al usar este tipo de condición de activación, se monitorea si el precio de mercado de un par de trading específico alcanza un nivel determinado. Por lo tanto, en esta interfaz, se debe establecer un precio preciso como condición de activación. En este punto, algunos traders pueden optar por entrar al mercado según el nivel de precio en el momento.





Por ejemplo:





Al operar con BTC/USDT, se establece una alerta de precio de 31,000 USDT. Si, en ese momento, el precio de mercado de BTC/USDT es de 30,000 USDT, el usuario recibirá una notificación de alerta de precio cuando el precio de mercado de ese par de trading al contado alcance los 31,000 USDT.









En la página de trading de futuros de MEXC, cuando se visita la página de alertas de precios, se muestra un total de seis condiciones de activación:





El precio sube a





El precio baja a





Subida de 24 horas alcanza





Caída de 24 horas alcanza





Subida de 5 minutos alcanza





Caída de 5 minutos alcanza









Al usar una de estas dos condiciones de activación, se monitorea si el precio de mercado de un par de trading determinado alcanza un nivel específico. Por lo tanto, en esta página, como condición de activación, se debe establecer un precio preciso. En este punto, algunos traders podrían optar por entrar al mercado basándose en el nivel de precio en ese momento.





Por ejemplo:





Al operar con futuros perpetuos BTC/USDT, si se establece "El precio sube a" en 31,000 USDT y el precio de mercado de los futuros perpetuos BTC/USDT es 30,000 USDT, se recibirá una alerta de precio cuando el precio de mercado de los futuros perpetuos BTC/USDT alcance los 31,000 USDT.









Al usar una de estas dos condiciones de activación, se observa el nivel de volatilidad de un par de trading específico. Además, dado que estas dos condiciones de activación introducen un concepto de período de tiempo (específicamente, un período de 24 horas) se basan en que la condición se active dentro de un rango de oscilación de 24 horas. En resumen, al configurar esta condición de activación, se debe establecer un valor porcentual específico.





Por ejemplo:





Al operar con futuros perpetuos BTC/USDT, si se establece el valor porcentual para "Subida de 24 horas alcanza" en 10% y el precio de mercado de los futuros perpetuos BTC/USDT es 30,000 USDT, se recibirá una alerta de precio si el precio de mercado de los futuros perpetuos BTC/USDT alcanza los 33,000 USDT dentro de las 24 horas posteriores a la activación de la alerta.









De igual forma, al usar una de estas dos condiciones de activación, se observa el nivel de volatilidad de un par de trading específico. Sin embargo, esta condición tiene un período de 5 minutos, significativamente menor que 24 horas. Asimismo, se basa en un rango de oscilación de 5 minutos. Por lo tanto, al configurarla, se debe establecer un porcentaje específico.





Por ejemplo:





Al operar con futuros perpetuos BTC/USDT, si se establece el valor porcentual para "Subida de 5 minutos alcanza" en 10% y el precio de mercado de los futuros perpetuos BTC/USDT es 30,000 USDT, se recibirá una alerta de precio si el precio de mercado de los futuros perpetuos BTC/USDT alcanza los 33,000 USDT dentro de los 5 minutos consiguientes.

















































Si se activa la alerta de precio, recibirás una notificación en la app y también en tu dispositivo móvil. Para obtener más información, consulta la sección "Bandeja de entrada" de la página de inicio.

















Si crees que una determinada condición de alerta de precio se ha configurado incorrectamente y deseas eliminarla y restablecerla, toca el ícono de la papelera.

























































Tomando como ejemplo la condición "El precio sube a", una vez que hayas establecido el valor (por ejemplo, 30,000 USDT), toca [Crear alerta].





Una vez completada la configuración, se mostrará un mensaje que indica "Alerta creada con éxito".









Tomando como ejemplo la condición "Subida de 24 horas alcanza", una vez que hayas establecido el valor (por ejemplo, 10%), toca [Crear alerta].





Una vez completada la configuración, se mostrará un mensaje que indica "Alerta creada con exito".













Tomando como ejemplo la condición "Subida de 5 minutos alcanza", una vez que hayas establecido el valor (por ejemplo, 10%), toca [Crear alerta].





Una vez completada la configuración, se mostrará un mensaje que indica "Alerta creada con éxito".













Si se activa la alerta de precio, recibirás una notificación en la app y también en tu dispositivo móvil. Para obtener más información, consulta la sección "Bandeja de entrada" de la página principal.













Si crees que una determinada condición de alerta de precio se ha configurado incorrectamente y deseas eliminarla y restablecerla, tomando el ejemplo de eliminar la condición "Subida de 5 minutos alcanza", toca "Eliminar en la esquina superior derecha, selecciona la alerta que deseas eliminar, "toca el ícono de eliminar en la esquina inferior derecha y luego toca [Eliminar] en la ventana emergente de confirmación.













Las alertas de precio son herramientas auxiliares de trading extremadamente prácticas que se pueden utilizar en diversos escenarios. En la sección de trading de futuros de la app MEXC, puedes configurar alertas de precio para lograr objetivos de entrada, apertura de posiciones, así como de take profit y stop loss. Hay seis tipos de alertas de precio y puedes usarlas según tus necesidades específicas. Por ejemplo, si te preocupan niveles de precio específicos, la condición "Precio sube/baja a" podría ser más adecuada. Si te centras en rangos de oscilación intradía o a corto plazo, las condiciones "Subida/Caída de 24 horas alcanza" y "Subida/Caída de 5 minutos alcanza" podrían ser más adecuadas. La primera activa una alerta cuando el precio de mercado alcanza la condición de precio establecida, mientras que las otras requieren que el precio de mercado cumplan la condición dentro del plazo especificado para que la alerta sea enviada.









Las alertas de precios no están disponibles actualmente en el sitio web.





Las notificaciones push en dispositivos móviles podrían fallar debido a problemas de red. Asegúrate de tener una conexión a internet estable en todo momento.





La frecuencia con la que se notifican los precios depende del modelo y el sistema operativo de tu teléfono móvil, lo que podría causar retrasos. Por lo tanto, te recomendamos tener cuidado y gestionar tus riesgos. Además, asegúrate de que la aplicación MEXC se ejecute en segundo plano en tu dispositivo móvil y de que las notificaciones estén activadas.



