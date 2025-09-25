Guía para principiantes: Cómo exportar el historial de posiciones de futuros para mejorar el rendimiento en el trading

En el trading de futuros, dominar y analizar tus datos históricos de operaciones es el primer paso para convertirte en un trader más experimentado. La nueva función de exportación del historial de posiciones de futuros de MEXC ofrece a los traders de criptomonedas una forma más eficiente de revisar estrategias pasadas y fortalecer la gestión de riesgos.





El historial de posiciones de Futuros se refiere al registro de las posiciones pasadas de un trader en el trading de futuros. Esto suele incluir información como la hora de la operación, el precio promedio de entrada, el precio medio de cierre, la dirección de la posición (Long o Short), el tamaño de la posición, el modo de margen, las pérdidas y ganancias realizadas y el estado de la posición.













La exportación del historial de posiciones de futuros permite contar con un registro completo de cada operación, incluyendo el precio de entrada, precio de salida, dirección, PNL y marca de tiempo, formando una trayectoria de trading rastreable.





Al analizar cómo se desempeñan las posiciones en diferentes condiciones de mercado —como mercados alcistas, bajistas o en rango— los traders pueden identificar con precisión las áreas de mejora en sus estrategias.





Por ejemplo, pueden descubrir problemas como “promediar a la baja contra la tendencia, lo que genera mayores pérdidas en una sola operación”. Esto les permite afinar parámetros y criterios de entrada, ayudándolos a pasar de depender de la experiencia a utilizar estrategias basadas en datos.









Los datos del historial de posiciones sirven como un punto de referencia clave para el control de riesgos. Al analizar métricas esenciales como el drawdown máximo, la relación de uso de margen y la probabilidad de liquidación, los traders pueden evaluar de forma cuantitativa su propia tolerancia al riesgo.





Por ejemplo, si los datos revelan que el 90% de las operaciones perdedoras con un apalancamiento de 5x provienen de no cortar pérdidas a tiempo, se pueden implementar reglas estrictas, como limitar la pérdida de una sola operación a no más del 2% del capital, o utilizar herramientas automáticas de stop-loss para evitar decisiones emocionales que puedan romper la cadena de capital.





Además, comparar el rendimiento histórico de los diferentes modos de margen (por ejemplo, margen cruzado vs. margen aislado) puede ayudar a los traders a elegir una estrategia de aislamiento de riesgo que se ajuste mejor a su estilo de trading.









Actualmente, MEXC solo admite la exportación de datos del historial de posiciones de futuros en la plataforma web; esta función aún no está disponible en la aplicación.





En la página oficial de MEXC, ve a la esquina superior derecha y luego a Órdenes → Órdenes de futuros → Historial de posiciones. Puedes consultar hasta 90 días de datos en esta página.









Para localizar con mayor precisión los datos del historial de posiciones que necesita, puedes filtrar por par de trading, modo de margen, dirección, hora de cierre y otros parámetros.









Si deseas acceder a datos más detallados del historial de posiciones, haz clic en el botón "Exportar historial de posiciones". A continuación, selecciona el par de trading, el modo de margen, la dirección, la hora de cierre y el formato de exportación preferido. Una vez configurado todo, haz clic en "Exportar" para completar la exportación del historial de posiciones.









Nota: Al seleccionar el intervalo de hora de cierre, si eliges Últimos 180 días o Últimos 365 días, aparecerá un mensaje indicando que la exportación masiva de datos admite cualquier intervalo de 365 días dentro de los últimos 18 meses (hasta el día anterior). Cada exportación puede incluir hasta 100,000 entradas, con un máximo de 10 descargas al mes.





Además, si seleccionas PDF como formato de exportación, ten en cuenta que la exportación puede tardar un tiempo. Si los datos superan las 10,000 entradas, el sistema cambiará automáticamente al proceso de exportación masiva.





Saber exportar datos de posiciones es una habilidad esencial para todo operador de futuros de criptomonedas. Con las detalladas funciones de exportación de datos de MEXC, podrá realizar fácilmente revisiones de operaciones, analizar las pérdidas y ganancias (PNL) y evaluar tus estrategias, lo que le permitirá mejorar continuamente tu rendimiento.





Futuros y elige entre Futuros USDT-M o Coin-M. Después de depositar o transferir activos a tu cuenta de futuros, configura tu apalancamiento y elige la dirección de tu posición (Long/Short) para abrir una operación. Para obtener instrucciones detalladas, consulta: Si aún no has empezado a operar con futuros, simplemente inicia sesión en el sitio web o la app de MEXC, ve a la barra de navegación superior, haz clic eny elige entre. Después de depositar o transferir activos a tu cuenta de futuros, configura tu apalancamiento y elige la dirección de tu posición (Long/Short) para abrir una operación. Para obtener instrucciones detalladas, consulta: Tutorial de trading de futuros de MEXC (App): Cómo operar con futuros en MEXC





