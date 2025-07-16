Al usar MEXC, algunos usuarios necesitan exportar su historial personal de depósitos y retiros de sus cuentas de MEXC. Este artículo te proporcionará una guía detallada sobre cómo exportar tu historiaAl usar MEXC, algunos usuarios necesitan exportar su historial personal de depósitos y retiros de sus cuentas de MEXC. Este artículo te proporcionará una guía detallada sobre cómo exportar tu historia
Academia/Guías para principiantes/Spot/Cómo export...s y retiros

Cómo exportar el historial de depósitos y retiros

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Spot
ELYSIA
EL$0.003386--%
DEAPcoin
DEP$0.0013997+1.81%
ArchLoot
AL$0.0446+1.36%
LiveArt
ART$0.006757+7.83%
Lagrange
LA$0.30143+1.38%


Al usar MEXC, algunos usuarios necesitan exportar su historial personal de depósitos y retiros de sus cuentas de MEXC. Este artículo te proporcionará una guía detallada sobre cómo exportar tu historial de depósitos y retiros.

1. Web


Puedes exportar tu historial de depósitos y retiros en la página de estados de cuenta de la cuenta spot y en la página de historial de depósitos/retiros.

1.1 Exportar desde la página de Estado de cuenta spot


Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. En la barra de navegación bajo [Billetera], haz clic en [Spot].


Al lado derecho de la página de activos Spot, haz clic en [Estado de cuenta spot].


En la página de Estado de cuenta spot, selecciona "Depositar/Retirar/Enviar", luego haz clic en el botón [Exportar] al lado derecho.


En la sección "Tipo de Transacción", selecciona "Depositar/Retirar/Enviar". Puedes elegir entre cuatro rangos de datos diferentes: Todos, Depósito/Retiro, Tarifas y Fondos Enviados. Selecciona el rango de datos que deseas exportar.

Configura la "Cripto", "Dirección" y "Fecha" para los registros de exportación. Elige si deseas marcar "Cifrar el archivo" y haz clic en [Generar] para exportar el historial de depósitos y retiros.


Ten en cuenta que hay un límite mensual en la cantidad de veces que puedes exportar estados de cuenta de la cuenta spot. Consulta la visualización en la página para conocer el límite específico. Planifica tus operaciones de exportación según tus necesidades y evita realizar operaciones frecuentes. Si necesitas exportar una gran cantidad de historial de la cuenta spot, intenta exportar los datos en múltiples lotes para prevenir fallos en el archivo.

1.2 Exportar desde la página de Historial de transacciones


Además, también puedes ir a la página de [Historial de transacciones], seleccionar "Depósito" o "Retiro" y luego hacer clic en [Exportar].


En la sección "Tipo", hay tres rangos de datos diferentes: Depósito, Retiro y Otros. Selecciona el rango de datos que deseas exportar.

Configura la "Fecha" para el historial de la billetera que deseas exportar y elige si deseas marcar "Cifrar el archivo" y "Enviar automáticamente por correo electrónico después de generar". Puedes "Establecer contraseña del archivo" y el "Correo electrónico" para recibir el archivo (por defecto, es el correo vinculado a tu cuenta). Haz clic en [Generar] para exportar el historial de depósitos y retiros.


De manera similar, ten en cuenta que también hay un límite mensual en la cantidad de veces que puedes exportar el historial de transacciones. Consulta la visualización en la página para conocer el límite específico. Planifica tus operaciones de exportación según tus necesidades y evita realizar operaciones frecuentes. Si necesitas exportar una gran cantidad de registros, intenta exportar los datos en múltiples lotes para prevenir fallos en el archivo.

2. App


Abre la aplicación MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda, selecciona [Transacciones] y toca [Depósitos/Retiros].


En la página de historial spot, selecciona "Historial de financiamiento" y luego toca el botón de exportación en la esquina superior derecha. En la página de Exportar historial de transacciones, haz clic en [+ Exportar nuevo].

En "Tipo de registro", hay opciones para Depósito, Retiro y Otros. Selecciona el rango de datos que deseas exportar.

Configura el "Periodo" para exportar el historial y elige si deseas marcar "Cifrar el archivo" y "Enviarme un correo electrónico una vez generado". Pulsa [Generar] para exportar el historial de depósitos y retiros.


Ten en cuenta que hay un límite mensual en la cantidad de veces que puedes exportar tu historial de transacciones. Consulta la visualización en la página para conocer el límite específico. Planifica tus operaciones de exportación según tus necesidades y evita realizar operaciones frecuentes. Si necesitas exportar una gran cantidad de registros, intenta exportar los datos en múltiples lotes para prevenir fallos en el archivo.

Aviso de riesgos: Esta información no proporciona asesoría en materia de inversión, impuestos, legal, financiera, contable, consultoría ni de ningún otro tipo, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

El mercado de criptomonedas es volátil, los precios pueden fluctuar drásticamente, y hasta pequeños retrasos pueden ocasionar oportunidades perdidas o pérdidas innecesarias. Una orden stop-limit es un

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

En el trading spot de criptomonedas, más allá del análisis de precios y la selección de estrategias, comprender y seguir las reglas del mercado de la plataforma de trading es igualmente crucial. Para

Cómo leer el cambio de precio y el rango de precios: una guía para principiantes sobre la volatilidad en el trading de criptomonedas

Cómo leer el cambio de precio y el rango de precios: una guía para principiantes sobre la volatilidad en el trading de criptomonedas

En el campo de la inversión en criptomonedas, el cambio de precio y el rango de precios son dos indicadores críticos. No solo reflejan la dinámica del mercado, sino que también proporcionan a los inve

Conoce el trading spot

Conoce el trading spot

El trading de criptomonedas generalmente se divide en dos categorías: trading spot y trading de futuros.El trading spot consiste en comprar o vender activos digitales en el mercado, lo que implica el

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos