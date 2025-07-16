Cómo exportar el historial de depósitos y retiros









Al usar MEXC, algunos usuarios necesitan exportar su historial personal de depósitos y retiros de sus cuentas de MEXC. Este artículo te proporcionará una guía detallada sobre cómo exportar tu historial de depósitos y retiros.









Puedes exportar tu historial de depósitos y retiros en la página de estados de cuenta de la cuenta spot y en la página de historial de depósitos/retiros.









Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. En la barra de navegación bajo [Billetera], haz clic en [Spot].









Al lado derecho de la página de activos Spot, haz clic en [Estado de cuenta spot].









En la página de Estado de cuenta spot, selecciona "Depositar/Retirar/Enviar", luego haz clic en el botón [Exportar] al lado derecho.









En la sección "Tipo de Transacción", selecciona "Depositar/Retirar/Enviar". Puedes elegir entre cuatro rangos de datos diferentes: Todos, Depósito/Retiro, Tarifas y Fondos Enviados. Selecciona el rango de datos que deseas exportar.





Configura la "Cripto", "Dirección" y "Fecha" para los registros de exportación. Elige si deseas marcar "Cifrar el archivo" y haz clic en [Generar] para exportar el historial de depósitos y retiros.









Ten en cuenta que hay un límite mensual en la cantidad de veces que puedes exportar estados de cuenta de la cuenta spot. Consulta la visualización en la página para conocer el límite específico. Planifica tus operaciones de exportación según tus necesidades y evita realizar operaciones frecuentes. Si necesitas exportar una gran cantidad de historial de la cuenta spot, intenta exportar los datos en múltiples lotes para prevenir fallos en el archivo.









Además, también puedes ir a la página de [Historial de transacciones], seleccionar "Depósito" o "Retiro" y luego hacer clic en [Exportar].









En la sección "Tipo", hay tres rangos de datos diferentes: Depósito, Retiro y Otros. Selecciona el rango de datos que deseas exportar.





Configura la "Fecha" para el historial de la billetera que deseas exportar y elige si deseas marcar "Cifrar el archivo" y "Enviar automáticamente por correo electrónico después de generar". Puedes "Establecer contraseña del archivo" y el "Correo electrónico" para recibir el archivo (por defecto, es el correo vinculado a tu cuenta). Haz clic en [Generar] para exportar el historial de depósitos y retiros.









De manera similar, ten en cuenta que también hay un límite mensual en la cantidad de veces que puedes exportar el historial de transacciones. Consulta la visualización en la página para conocer el límite específico. Planifica tus operaciones de exportación según tus necesidades y evita realizar operaciones frecuentes. Si necesitas exportar una gran cantidad de registros, intenta exportar los datos en múltiples lotes para prevenir fallos en el archivo.









Abre la aplicación MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda, selecciona [Transacciones] y toca [Depósitos/Retiros].









En la página de historial spot, selecciona "Historial de financiamiento" y luego toca el botón de exportación en la esquina superior derecha. En la página de Exportar historial de transacciones, haz clic en [+ Exportar nuevo].





En "Tipo de registro", hay opciones para Depósito, Retiro y Otros. Selecciona el rango de datos que deseas exportar.





Configura el "Periodo" para exportar el historial y elige si deseas marcar "Cifrar el archivo" y "Enviarme un correo electrónico una vez generado". Pulsa [Generar] para exportar el historial de depósitos y retiros.









Ten en cuenta que hay un límite mensual en la cantidad de veces que puedes exportar tu historial de transacciones. Consulta la visualización en la página para conocer el límite específico. Planifica tus operaciones de exportación según tus necesidades y evita realizar operaciones frecuentes. Si necesitas exportar una gran cantidad de registros, intenta exportar los datos en múltiples lotes para prevenir fallos en el archivo.



