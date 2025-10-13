1. ¿Qué son los futuros perpetuos? Los futuros perpetuos son un tipo de contrato derivado que se diferencia de los contratos de futuros u opciones tradicionales en que no tienen una fecha de vencimien1. ¿Qué son los futuros perpetuos? Los futuros perpetuos son un tipo de contrato derivado que se diferencia de los contratos de futuros u opciones tradicionales en que no tienen una fecha de vencimien
Academia/Guías para principiantes/Futuros/Preguntas f... de futuros

Preguntas frecuentes sobre trading de futuros

13 de octubre de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros#Principiantes
ELYSIA
EL$0.002211-8.67%
MemeCore
M$1.35932-4.00%
LiveArt
ART$0.001194+13.82%
Eclipse
ES$0.09434-3.48%
Lagrange
LA$0.38741+1.21%

1. ¿Qué son los futuros perpetuos?


Los futuros perpetuos son un tipo de contrato derivado que se diferencia de los contratos de futuros u opciones tradicionales en que no tienen una fecha de vencimiento fija. Esto permite a los traders mantener posiciones indefinidamente hasta que las cierren manualmente o sean liquidadas de forma forzada. Los futuros perpetuos permiten a los traders entrar o salir del mercado en cualquier momento. En el trading de criptomonedas, los futuros perpetuos son un método de trading popular.

Los futuros perpetuos ofrecen mayor flexibilidad: permite a los traders participar en trading apalancado y entrar o salir del mercado en cualquier momento. Si deseas aprender más sobre los conceptos básicos del trading de futuros, puedes leer el artículo Qué es el trading de futuros.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el trading de futuros y el trading spot?


Los traders de spot poseen el activo subyacente, mientras que los traders de futuros operan con contratos que representan el valor de una criptomoneda específica. Esta es la diferencia más fundamental entre ambos. Si deseas aprender más sobre las diferencias entre ellos, no dudes en leer nuestro artículo Trading spot vs. trading de futuros.

3. ¿Cuáles son las tarifas de trading en Futuros MEXC?


En la plataforma MEXC, la tasa de tarifa de trading de futuros para Maker es del 0%, y la tasa para Taker es del 0.02%. Para consultar las tasas de comisión más recientes de la plataforma MEXC, puedes revisar la página de tarifas en el sitio web oficial de MEXC.

4. ¿Cuánto apalancamiento ofrecen los futuros perpetuos de MEXC?


Los futuros perpetuos de MEXC ofrecen un apalancamiento ajustable desde 1x hasta 500x. El multiplicador de apalancamiento varía según el contrato de futuros.

5. ¿Cómo abrir posiciones long (largas) o short (cortas)?


Tomando como ejemplo la versión web, en la página de trading de futuros de MEXC, puedes ajustar el modo de margen (aislado o cruzado) y el multiplicador de apalancamiento. Luego, deberás eligir el tipo de orden, como "Mercado", ingresar la cantidad y hacer clic en [Abrir Long] o [Abrir Short]. Si predices correctamente el movimiento del precio, obtendrás ganancias; de lo contrario, sufrirás una pérdida.

En el mismo mercado de futuros, si estás utilizando el modo de cobertura, puedes mantener posiciones largas y cortas al mismo tiempo. Sin embargo, en el modo unidireccional, no puedes mantener posiciones largas y cortas simultáneamente. Para obtener información detallada sobre los modos unidireccional y de cobertura, puedes leer el artículo La diferencia entre el modo unidireccional y el modo de cobertura.


6. ¿Qué tipos de órdenes se admiten en el trading de Futuros MEXC?


El trading de futuros en MEXC actualmente admite cinco tipos de órdenes: límite, mercado, activación, trailing stop y post only. En el artículo Colocación de diferentes tipos de órdenes de futuros podás obtener información detallada sobre estos tipos de órdenes.

7. ¿Por qué hay diferencia entre el PNL realizado después de cerrar una posición y el PNL no realizado antes de cerrar la posición?


El PNL no realizado se calcula con base en los precios justos y no incluye tarifas, tasas de financiamiento, etc.; solo se proporciona como referencia. Por otro lado, el PNL realizado se calcula con base en el precio de ejecución real, descontando tarifas, tasas de financiamiento y otros costos. Por lo tanto, existe una diferencia entre el PNL no realizado y el PNL realizado.

8. ¿Por qué se cobran tarifas de financiamiento?


La diferencia entre los futuros perpetuos y los futuros tradicionales es que los futuros perpetuos no tienen fecha de expiración. Por lo tanto, los traders pueden mantener sus posiciones indefinidamente, a menos que sean liquidadas. Para asegurar que el precio de mercado de los futuros perpetuos no se desvíe del precio spot, se necesita un mecanismo para anclar el precio de los futuros perpetuos al precio spot. Aquí es donde entra en juego el mecanismo de la tasa de financiamiento.

El propósito principal de la tasa de financiamiento es permitir que el mercado se autorregule mediante el intercambio periódico de costos de financiamiento entre las posiciones long y short, lo que permite anclar el precio de mercado de los futuros perpetuos al precio spot. MEXC no cobra tarifas de financiamiento a los usuarios; en su lugar, las tarifas de financiamiento se recogen entre los usuarios que mantienen posiciones.

Típicamente, los futuros perpetuos de MEXC liquidan las tarifas de financiamiento cada 8 horas, a las 00:00 UTC, 08:00 UTC y 16:00 UTC. Para obtener más información sobre los ajustes en la frecuencia de liquidación de la tasa de financiamiento, puedes consultar la sección Anuncios de Futuros en el Centro de Ayuda.

Si deseas aprender más sobre las tasas de financiamiento, puedes leer el artículo Explicación de la tasa de financiación.

9. ¿Cómo se calcula el PNL en Futuros?


9.1 PNL de cierre


Contrato lineal (futuros USDT-M)
Posición Long: PNL = (Precio de cierre − Precio de entrada promedio) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros
Posición Short: PNL = (Precio de entrada promedio − Precio de cierre) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

Contrato inverso (futuros Coin-M)
Posición Long: PNL = [(1 ÷ Precio de entrada promedio) − (1 ÷ Precio de cierre promedio)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros
Posición Short: PNL = [(1 ÷ Precio de cierre promedio) − (1 ÷ Precio de entrada promedio)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

9.2 PNL flotante


Contrato lineal (futuros USDT-M)
Posición Long: PNL = (Precio justo − Precio de entrada promedio) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros
Posición Short: PNL = (Precio de entrada promedio − Precio justo) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

Contrato inverso (futuros Coin-M)
Posición Long: PNL [(1 ÷ Precio de entrada promedio) − (1 ÷ Precio justo)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros
Posición Short: PNL = [(1 ÷ Precio justo) − (1 ÷ Precio de entrada promedio)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

10. ¿Cómo se calcula el precio de liquidación?


Condición de liquidación: Margen de la posición + PNL no realizado ≤ Margen de mantenimiento, se activará la liquidación.

Posición Long: Precio de liquidación = (Margen de mantenimiento − Margen de la posición + Precio de entrada promedio × Cantidad × Tamaño del contrato de futuros) ÷ (Cantidad × Tamaño del contrato de futuros)
Posición Short:Precio de liquidación = (Precio de entrada promedio × Cantidad × Tamaño del contrato de futuros − Margen de mantenimiento + Margen de la posición) ÷ (Cantidad × Tamaño del contrato de futuros)

Si deseas aprender más sobre la liquidación forzada, puedes leer los artículos ¿Qué es la Liquidación Forzada? y Preguntas frecuentes sobre la liquidación forzada en MEXC.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad o cualquier otro servicio relacionado; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Artículos relacionados

¿Qué es la liquidación forzada?

¿Qué es la liquidación forzada?

1. ¿Qué es la liquidación forzada?La liquidación forzada ocurre cuando tu margen alcanza el nivel del margen de mantenimiento, lo que lleva a la necesidad de liquidar tu posición, resultando en la pér

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

El trading de futuros de criptomonedas atrae a numerosos inversores gracias a su alto apalancamiento y la posibilidad de obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. Sin embargo, sus me

Cómo evitar la liquidación: mejores prácticas para usar la adición automática de margen y proteger tus posiciones

Cómo evitar la liquidación: mejores prácticas para usar la adición automática de margen y proteger tus posiciones

En el trading de futuros de criptomonedas, la gestión del margen es una habilidad crítica que todo trader debe dominar, ya que determina directamente tanto la rentabilidad como el control del riesgo.

Guía de Copy Trade para traders

Guía de Copy Trade para traders

El copy trading es una estrategia de inversión en la operación de criptomonedas que permite a los inversores replicar automáticamente las operaciones de traders experimentados. Para los principiantes

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos