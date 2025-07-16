En otros artículos de la Academia MEXC, hemos presentado los conceptos básicos de los gráficos de velas. En los siguientes dos artículos, discutiremos los patrones de velas alcistas y bajistas más comEn otros artículos de la Academia MEXC, hemos presentado los conceptos básicos de los gráficos de velas. En los siguientes dos artículos, discutiremos los patrones de velas alcistas y bajistas más com
Patrones de velas alcistas

16 de julio de 2025
En otros artículos de la Academia MEXC, hemos presentado los conceptos básicos de los gráficos de velas. En los siguientes dos artículos, discutiremos los patrones de velas alcistas y bajistas más comunes. Comencemos con los patrones de velas alcistas. Como su nombre lo indica, estos patrones señalan una mayor probabilidad de una tendencia alcista en el mercado después de su aparición. Los patrones alcistas comunes incluyen los siguientes: patrón de vela martillo, patrón de vela martillo invertido, patrón envolvente alcista, patrón de estrella de la mañana y patrón de tres soldados blancos.

Es importante señalar que, a diferencia de los mercados financieros tradicionales, los gráficos de velas de criptomonedas muestran velas verdes para los aumentos de precio y velas rojas para las caídas de precio.

1. Patrón de vela martillo


El patrón de vela martillo generalmente se encuentra al final de una tendencia bajista. Este patrón indica que la presión alcista o de compra es fuerte y, a pesar de la presión de venta, el fuerte poder de compra finalmente empuja el precio hacia arriba, formando el patrón de martillo. La aparición de este patrón indica una mayor probabilidad de una tendencia alcista posterior.


2. Patrón de vela martillo invertido


El patrón de vela martillo invertido tiene un cuerpo pequeño y una larga sombra superior. Generalmente aparece al final de una tendencia bajista y sirve como una señal potencial de reversión alcista. Si el patrón de martillo invertido se forma cerca de un nivel de soporte significativo, la señal alcista se vuelve aún más fuerte.


3. Patrón envolvente alcista


El patrón de vela envolvente alcista consta de dos velas, una vela bajista seguida de una vela alcista. A menudo aparece al final de una tendencia bajista. La última vela bajista es completamente engullida por una vela alcista más grande. El patrón de vela envolvente alcista ocurre porque, al final de una tendencia bajista, la presión de venta se debilita y la presión de compra se fortalece.

4. Patrón de estrella de la mañana


El patrón de estrella de la mañana es un patrón alcista clásico y a menudo señala una reversión de tendencia en el fondo. Por lo tanto, este patrón es especialmente significativo cuando aparece dentro de una tendencia bajista.

El patrón estrella de la mañana está compuesto por tres velas. La primera vela es una vela bajista formada por ventas en pánico, resultando en una gran vela bajista. La segunda vela muestra un pequeño rango de fluctuaciones, formando el cuerpo de la estrella, que puede ser una vela bajista o alcista. La tercera vela es una gran vela alcista, lo que indica que la presión de compra ha absorbido completamente la presión de venta.

5. Patrón de tres soldados blancos


El patrón "tres soldados blancos" es un patrón alcista relativamente común. Se refiere a tres velas alcistas consecutivas que aparecen después de una vela bajista. Cuando esta combinación de velas ocurre, indica una mayor probabilidad de un movimiento alcista posterior. La efectividad del patrón de tres soldados blancos depende del tamaño de los cuerpos de las tres velas alcistas. Cuanto más grandes sean los cuerpos, mayor será la probabilidad de tendencias alcistas posteriores.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni en ningún otro servicio relacionado; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye un consejo de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


